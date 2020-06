Die Wölfe sind zurück in Österreich

Österreich ist auch ihre Heimat. So gelingt die konfliktarme Rückkehr.

Seit inzwischen über 10 Jahren, kehren die streng geschützten Wölfe nach Österreich zurück. 30 bis 35 Tiere leben mittlerweile hierzulande. Doch vom Mythos des "bösen Wolfes" ist wenig geblieben. Er ist mehr Bereicherung als Bedrohung. Denn für das Funktionieren heimischer Ökosysteme sind Wölfe wichtig. Sie sorgen für mehr Naturnähe unserer Landschaften, die stark an Artenvielfalt verloren haben. Als „Gesundheitspolizisten“ halten Wölfe den Wildbestand in guter Kondition. Denn sie jagen vor allem jene Tiere, die sie leicht erbeuten können. Sie beseitigen kranke oder schwache Tiere effizienter, als es der geschickteste Jäger vermag. Mit dieser Fähigkeit helfen sie auch, die Ausbreitung von Krankheiten unter den Wildtieren zu reduzieren.

Die Rückkehr der Wölfe ist aber auch eine Herausforderung für die Nutztierhaltung. Der jährliche Schaden von etwa 100 Rissen steht jedoch in keiner Relation zu den Verlusten durch Blitzschlag, Verletzung oder Absturz von ca. 10.000 Tieren.

Was es für ein konfliktarmes Zusammenleben braucht, zeigen jahrzehntelange Erfahrungen in Nachbarländern. Es ist im Interesse der Landwirtschaft, bewährte Lösungen auch in Österreich auszubauen. Seriöse und faktenbasierte Information statt Panikmache, finanzielle Unterstützung und Beratung für Bäuerinnen und Bauern sowie länderübergreifende Zusammenarbeit. Insbesondere Herdenschutz muss rasch vorangetrieben werden. Das geht nicht ohne Hilfe der Politik. Der WWF fordert eine stärkere Förderung von Schutzmaßnahmen. Elektrozäune, Schutzhunde und die Belebung des Hirtenwesens helfen den Betroffenen. So können Menschen und Wölfe konfliktarm zusammenleben.

