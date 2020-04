Erstes Hochzeits-Streaming-Service Österreichs gestartet

Die gute Nachricht zuerst: Ab Ende April und somit rechtzeitig zur „Hauptsaison“ sind Hochzeiten wieder erlaubt – allerdings vorerst mit einer reduzierten Personenzahl.

Deshalb haben Sabrina Feichtinger und Lucas Dirnbacher, zwei bekannte Gesichter der österreichischen Hochzeitsbranche, mit weddingstream.at einen neuen Service ins Leben gerufen. Dieser gibt Gästen, die aufgrund der neuen Regelungen nicht an der Hochzeit teilnehmen können, die Möglichkeit, der Zeremonie live per Stream zu folgen.

Die neuen Regierungsbestimmungen bezüglich Hochzeiten treffen die Liebe hart. Eine scheinbar endlose Liste an Vorschriften trübt die Traumhochzeit. Ab Ende April dürfen maximal fünf Personen bei der Trauung auf dem Standesamt anwesend sein. Die Standesbeamten müssen zustimmen, wenn das zukünftige Brautpaar auf die Eltern und den Trauzeugen besteht – inklusive Mund- und Nasenschutz. Wer nicht verschieben kann oder will, muss kreativ werden, um den schönsten Tag des Lebens ins rechte Licht zu rücken.

"Gerade in diesen unsicheren Zeiten wollen viele Verlobte nicht länger warten, sondern ihrem Heiratswunsch nachgehen", weiß Sabrina Feichtinger, Wedding Planner und Mitbegründerin des neuen Start-ups Wedding Stream. „Viele Paare stehen derzeit vor der schwierigen Frage, ob Sie die Hochzeit wie geplant ausrichten oder verschieben sollen. Ein professionell aufgesetzter Stream stellt sicher, dass niemand von der Hochzeit ausgeschlossen wird“, unterstreicht Lucas Dirnbacher, der sich unter anderem für die technische Umsetzung des neuen Hochzeits-Tools verantwortlich zeigt. Beide bestätigen, dass immer mehr Brautpaare den Wunsch äußern, ihre Hochzeit per Live-Stream mit ihrer Familie, ihren Freunden und Kollegen zu teilen.

Die gestiegene Nachfrage nach Live-Streams hat beide dazu veranlasst, ihre langjährige Erfahrung in der Hochzeitsbranche zu bündeln und mit weddingstream.at den ersten Hochzeits-Streaming-Service Österreichs zu lancieren. Das Wichtigste für beide war die einfache Handhabung. Es ist weder eine App noch ein Download notwendig. Kurz vor der Hochzeitszeremonie wird ein geschützter Link an alle Gäste verschickt, über den man einfach live gehen kann. Sogar das eigene Hochzeitslogo sowie ein Intro können in die Sendung integriert werden. Auf Wunsch ist auch ein Stream via Social Media möglich. Der Service ist besonders, aber nicht ausschließlich in Zeiten der Corona-Pandemie hilfreich. Im Ausland lebende Verwandte oder – im Fall von kleineren Zeremonien – Bekannte, Freunde und Kollegen können auf diese Weise teilnehmen.

