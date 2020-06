Es geht BERGAUF!

Darauf haben wir uns sehr lange gefreut und endlich ist es soweit – wir dürfen Sie wieder bei uns in Tux-Finkenberg begrüßen.

Nach dieser langen, sehr ungewöhnlichen Zeit können wir es kaum erwarten, unsere unglaubliche Bergwelt wieder mit Ihnen teilen zu dürfen. Für uns alle ist die Situation neu, aber wenn wir uns gemeinsam an die Vorgaben halten, steht einem einzigartigen, womöglich etwas anderen, Bergsommer in Tux-Finkenberg, mit herzlicher Gastfreundschaft und ganz viel Platz in unserer Natur- und Berglandschaft, nichts im Wege.

Sorglos Ihren Sommerurlaub buchen!

Zusammen mit den Gastgebern der Region möchten wir unseren Gästen den Wunsch nach Planungssicherheit und risikofreiem Buchen ermöglichen. Buchen Sie Ihren Sommerurlaub auf www.tux.at und nutzen Sie die kostenlose Storno-Möglichkeit bzw. eine Umbuchung bis 48 Stunden vor Anreise ohne Angabe von Gründen. Die Aktion gilt bei Buchungen mit Anreise bis 31. Oktober 2020 und bei allen Unterkünften, die mit dem grünen Button gekennzeichnet sind.

Mehr Informationen unter www.tux.at/bergsommer

Endlich wieder raus und rauf in die Berge!

Sanft ansteigend erstreckt sich die Ferienregion vom sonnigen Dorf Finkenberg am Eingang bis hin zum imposanten Hintertuxer Gletscher am Ende des Tuxertales. Dazwischen liegen die kleinen Ortschaften Tux-Vorderlanersbach, Tux-Lanersbach, Juns, Madseit und Hintertux, die das typische Flair kleiner Tiroler Bergdörfer verbreiten. Tauchen Sie ein in die großartige Bergwelt des Tuxertals und lassen Sie sich von der Vielfalt an Möglichkeiten anstecken!

© Johannes Sautner - shootandstyle.com

EIN MEER VOLLER BERGE

Freiheit fühlt man, wenn man am Gipfel steht und für einen kurzen Augenblick nur diesen gegenwärtigen Moment wahrnimmt. Im Sommer gelingt das in Tux-Finkenberg ganz leicht: Durch die ideale Höhenlage ist der Einstieg in die mehr als 350 km markierten Wanderwege und 120 km E-Mountainbike Routen einfach. Ob eine gemütliche Wandertour zu einer der bewirtschafteten Hütten, eine anspruchsvolle Bergtour oder Bike & Hike ist alles individuell gestaltbar.

UNBERÜHRTE NATUR

Der Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen mit 422 km² unberührter Landschaft kann täglich bei bis zu drei verschiedenen geführten Themenwanderungen mit den Guides des Naturparks entdeckt werden. Bewusst Wandern in diesem geschützten Gebiet, den Blick in der beeindruckenden, alpinen Landschaft schweifen lassen und die frische Luft tief einatmen – manchmal braucht es nur diese einfachen Zutaten um dem Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken.

© Johannes Sautner - shootandstyle.com

Unsere 3 Sommerbergbahnen, das Wandertaxi und der kostenlose Wanderbus erleichtern den Gipfelsieg für Erholungssuchende. Wer mehr Action braucht, kommt nicht zu kurz: Paragliding, Klettern oder E-Mountainbiken versprechen unverwechselbare Urlaubstage.

MAGISCHE EISWELT & BESONDERE NATURJUWELE

Am Hintertuxer Gletscher, Österreichs einzigem Ganzjahres-Skigebiet, können Skifahrer und Snowboarder auch während der Sommermonate auf bis zu 20 km präparierten abschwingen. Der Natur Eis Palast am Hintertuxer Gletscher, ein außergewöhnliches Naturjuwel, verzaubert die Besucher. Neben gefrorenen Wasserfällen und glitzernden Eisstalaktiten, können ein funkelnder Gletschersee und die Gletscher-Kathedrale bestaunt werden. Die größte Felshöhle der Zentralalpen, die Spannagelhöhle, liegt am Fuße der Gletscherzunge und ist ein weiteres Naturerlebnis, das man sich nicht entgehen lassen darf. Die atemberaubende Aussicht auf das ewige Eis und die umliegenden Berggipfel von der Panoramaterrasse auf 3.250 m bleiben selbst Familien mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrern nicht verwehrt und können barrierefrei von der Tiefgarage der Talstation aus erreicht werden.

© Johannes Sautner - shootandstyle.com

SOMMERZEIT - FAMILIENZEIT

Spaß und Abenteuer finden Klein & Groß bei einer Entdeckungsreise durch die TUX-Welten. Die verschiedenen Themenwege wie Schluchtwelt, Naturwelt, Tierwelt, Pflanzenwelt, Wasserwelt und Gletscherwelt laden zum Fühlen, Sehen, Begreifen und Staunen ein. Im Gletscherflohpark auf 3.250 m, dem wohl höchstgelegenen Spielplatz Europas, kommt garantiert keine Langeweile auf, ob bei einer Runde Schneereifenkarussell oder bei einer Schneeballschlacht – und das mitten im Sommer. Luis‘ Kugelsafari im Wandergebiet Sommerbergalm am Hintertuxer Gletscher ist die neueste Attraktion: spannende Holzkugelbahnen mit zahlreichen Hindernissen sorgen für Abwechslung. Zum Austoben am Berg bringt die Almspielerei auf der Eggalm mit Wasserteich, Ziehboot und Spielfloß eine Erfrischung. Im Pepis Kinderland lädt der 8 m große Riesenbär Pepi sowie ein Niederseilgarten zum Spielen und Klettern ein. Hoch hinaus geht’s im neu errichteten Schaukelparadies am Penkenjoch. In der 1.000 m² großen Playarena in Tux-Vorderlanersbach sind jede Menge Spiel und Spaß garantiert mit Hochseilgarten, Kletterwand, Riesenrutschen, Trampolinpark und vielem mehr. Eine nasse Abkühlung gibt’s im Erlebnisfreibad Finkenberg.

© Johannes Sautner - shootandstyle.com

SOMMER BERGERLEBNIS IN TUX-FINKENBERG

7 Nächte inkl. Tux-Finkenberg Shuttle:

*****Hotel mit HP p.P. ab € 1.450,00

****Hotel mit HP p.P. ab € 950,00

***Hotel mit HP p.P. ab € 750,00

Frühstückspension mit ÜF p.P. ab € 450,00

Appartement für 4 Personen p.P. ab € 150,00

Zillertal Activcard erhältlich ab € 64,00 für 3 Tage inkl. Bergbahnen in Tux-Finkenberg und im Zillertal, Tux-Finkenberg Shuttle, freier Eintritt in die Freibäder im Zillertal, …

