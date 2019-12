Frauen suchen sich Sex per Internet

2019 kann Österreichs Online-Dating-Markt ein Wachstum von knapp 20% erzielen. Insbesondere das zunehmende Interesse von Frauen an online organisierten Erotikabenteuern lässt das Casual-Dating – das Treffen zu zwanglosem Sex – derzeit am stärksten zulegen, so Daniel Baltzer vom Marktbeobachter Singleboersen-Vergleich.at. Auch die Pressesprecherin von der führenden Casual-Dating-Seite The Casual Lounge bestätigt: "Bereits 58 % unserer Klientel sind Frauen."

Sandra (30) ist eine davon. "Ich hatte keine Lust auf grosse Emotionen, sondern suchte unverbindlichen Spass", erzählt sie. "Über Internetplattformen fand ich schnell, was ich wollte. Dazu konnte ich aus dem grossen Angebot von interessierten Männern auswählen." The Casual Lounge bestätigt das von Sandra gezeichnete Bild: "Es sind Frauen zwischen 25 und 50 Jahren, die sich sexuell selbstbestimmt à la ‹Sex and the City› Spass holen."

Für Sexologin Linda Andreska besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Phänomen und der zu wenig fortgeschrittenen Emanzipation: "Obwohl man sich als Frau seiner Sexualität heute durchaus bewusst ist, wird immer noch mit zwei verschiedenen Ellen gemessen. Lebt man als Frau sein Interesse an sexuellen Kontakten zum Beispiel offen in einer Bar aus, wird man schnell als Nutte abgestempelt." Der vorherrschende gesellschaftliche Rahmen würde diese Offenheit anders als bei Männern nicht zulassen. Andreska: "Frauen bandeln deshalb lieber erst im geschützten Raum des Internets an, wo sie jederzeit wieder aussteigen können."

