„Jedes Haus ist eine Liebesgeschichte“

Patrick Rezazadeh ist mit der Entwicklung von Immobilien groß geworden. Von seinen Eltern hat er den respektvollen Umgang mit Wiener Zinshäusern gelernt und will ihren Charme langfristig sichern.



„Zuletzt haben wir das Haus einer alten Dame gekauft, das seit 1898 im Besitz ihrer Familie war. Sie hat mir viele Geschichten erzählt und Fotos gezeigt. Das Haus war über Generationen der Mittelpunkt. Doch in den letzten Jahren konnte die Besitzerin nur noch die dringendsten Reparaturen durchführen. Das hat sie sehr belastet. Nach der Sanierung war sie glücklich und erleichtert. Leider fehlen privaten Eigentümern oft die Mittel, ihre Häuser zu erhalten, sie können kaum investieren.“

© VRG Real Estate

Patrick Rezazadeh kauft Immobilien an. Auch jetzt. Dabei legt seine VRG größten Wert auf eine vertrauensvolle Gesprächsbasis mit den Eigentümern und auf Fairness. „Die VRG handelt nicht mit Immobilien. Das Haus, das wir als Familienunternehmen kaufen, bleibt bei uns in Privatbesitz. Mit dem Unterschied, dass wir in seine Zukunft investieren können. Wir haben das nötige Kapital. Wir können den Herzenswunsch vieler Besitzer erfüllen, dass ihr Haus erhalten bleibt und nicht abgerissen wird. Das versprechen wir und wir bezahlen auch gerne den Bestpreis.“

© VRG Real Estate

Wertschätzung ist ein wichtiges Motiv für den Wiener, dem das historische Stadtbild am Herzen liegt. Er will alte Werte bewahren, damit auch kommende Generationen sie genießen können. Mit dem Erfahrungsschatz aus seiner Familie und einem engagierten Team gründete er die VRG Immobilien Gruppe. Besonderes Merkmal: Die VRG entwickelt Immobilien sensibel. Jedes erworbene Haus wird sorgsam erhalten. Für die Stadt und für die Menschen. Die Vision, das Leitmotiv der VRG: Zukunft hat hier Raum.

Nach der Planung einer Sanierung folgt die konsequente Umsetzung. Das Ziel ist stets, den Wert von Altbauten zu steigern. So werden sie noch viele Jahre Freude bereiten. Der langfristige Bestand jeder Immobilie ist gesichert.

