Kein Bond dafür DER SPION VON NEBENAN

Nach einer völlig missglückten Undercover-Mission bekommt CIA-Agent JJ (Dave Bautista) von seinem Boss (Kim Jeong) noch eine letzte Chance: Gemeinsam mit der verschrobenen Bobbi (Kristen Schaal) soll der hünenhafte JJ in Chicago die Wohnung einer jungen Witwe (Parisa Fitz-Henley) überwachen – der wohl langweiligste Job der Welt. Wäre da nicht deren blitzgescheite neunjährige Tochter Sophie (Chloe Coleman), die dem ungeschickten Muskelpaket schnell auf die Schliche kommt und ihn als Spion enttarnt. Doch statt ihn auffliegen zu lassen, bietet sie einen Deal an: ihr Schweigen gegen sein Spionage-Knowhow! Widerwillig lässt sich JJ auf den Handel ein und stellt bald fest, dass er Sophies entwaffnendem Charme nicht gewachsen ist – und von der vorlauten Göre noch eine Menge lernen kann...

Mit DER SPION VON NEBENAN erweist sich Regisseur Peter Segal (50 ERSTE DATES, GET SMART, MANHATTAN QUEEN) einmal mehr als absoluter Komödienspezialist. Die temporeiche Actioncomedy punktet mit cleverer Story, spektakulären Stunts und einer gehörigen Portion Selbstironie. GUARDIANS OF THE GALAXY-Star Dave Bautista reiht sich damit in die Tradition der Actionhelden auf Abwegen ein, wie einst Arnold Schwarzenegger in KINDERGARTEN COP und Dwayne „The Rock“ Johnson in ZAHNFEE AUF BEWÄHRUNG.

An seiner Seite brilliert Nachwuchsstar Chloe Coleman (BIG LITTLE LIES), die mit ihrer charmanten Souveränität nicht nur ihrem hünenhaften Agentenfreund, sondern auch dem Zuschauer schnell ans Herz wächst. Zum weiteren Cast zählen Comedy-Größen wie Kristen Schaal (DIE HOCHZEIT MEINER EX) und Ken Jeong (HANGOVER 1-3, AVENGERS: ENDGAME) sowie Parisa Fitz-Henley (MARVEL’S JESSICA JONES, MIDNIGHT, TEXAS).

