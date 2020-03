Megatrends der Zukunft

Digitalisierung und neue Technologien greifen mittlerweile in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ein. Die rasante Entwicklung sorgt für schnelleren Informationsaustausch und bietet Raum für große nachhaltige Innovationen. All das präsentierte der bereits zum zweiten Mal stattgefundene Business Summit am 25. und 26. Februar im A1 Headquarter in Wien!

Jene Fragen wurden an diesen zwei Tagen in den Fokus gerückt, die Unternehmen weltweit beschäftigen: Welche Chancen werden für mein Unternehmen geschaffen? Wie schütze ich Firmengeräte vor Cyber-Attacken? Wie kann ich mein Geschäftsmodel in Zeiten der Digitalisierung optimieren? Und welche Rolle spielt 5G dabei?

Die digitale Zukunft ist da

In diesen zwei Tagen wurden verschiedenste Themen zu Digitalisierung aufgegriffen. Am ersten Tag wurden Schwerpunkte rund um Blockchain, Cybersecurity und Kryptoökonomie gebildet. Diese Themen fanden sich ebenso am zweiten Tag wieder mit einer Erweiterung und Fokussierung auf Künstliche Intelligenz und digitale Medizin.

© A1 Telekom Austria AG - APA-Fotoservice - Juhasz



Ein besonderes Augenmerk galt den hochkarätigen Speakern und Panel-Diskussionen. Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck, als eine der Vortragenden, startete mit Themen rund um Nutzungsmöglichkeiten neuer und innovativer Ideen. Sie verkündete, dass noch dieses Jahr ein Pilot für digitale Ausweise (E-ID) starten solle. Der „digitale Masterplan“ für Österreich siehe auch optimierte Anwendungen für KMUs vor.

Die in Österreich dominierende Unternehmensform sorgte für viel Gesprächsstoff am Business Summit. Es gilt KMUs mit technologischen Fortschritten nachhaltig zu definieren: „Technologischer Fortschritt ist weder Gut noch Böse. Wichtig ist nur, was wir daraus machen. 5G ist insbesondere für den Bereich der Infrastruktur eine unumgängliche Innovation,“ so einer der Speaker, Karl Heinz-Land (Autor und Investor).

Insights mit jeder Menge Live-Action

Neben spannenden Vorträgen wurde das Programm mit Networking und „Meet The Expert“-Sessions abgerundet. Für jede Menge Live-Action sorgte Biohacker Patrick Kramer, der vor Ort Besucher ins Staunen versetzte, indem er ihnen Mikrochips (mit NFC) implementierte. Wer außerdem herausfinden möchte, wie gut die eigene Gehirnaktivität ist, hatte die Möglichkeit, sich einem Test zu unterziehen. „Was mir sehr wichtig ist, ist den Menschen selbst als digitale Quelle jedes Fortschritts in den Vordergrund zu rücken. Das möchte ich heute damit bewirken,“ so der Biohacker.

In einem Workshop zeigte unser A1 Security Experte Manuel Reinsperger, wie (einfach) Hacker in IT-Netze von Unternehmen eindringen können. Am zweiten Tag des Business Summits hatten Besucher die Möglichkeit, verschiedene Tools kennenzulernen, die Cyber-Angreifer für Hacking nutzen. Wie können Unternehmen geschützt werden?

Ob in Innovations-Workshops oder in der Aula selbst: Immer wieder stößt man am A1 Business Summit auf eindrucksvolle Ideen und Konzepte - vom beeindruckend großen AirTaxi, über Virtual Reality Brillen bis hin zur Erreichung der großen Datenmenge mit dem 5Giganetz (bis zu 1,5 Gbits). Auch im nächsten Jahr kommen die Themen und Innovationen am Business Summit nicht zu kurz!

© A1 Telekom Austria AG - APA-Fotoservice - Juhasz