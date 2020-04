Mit guter Hygiene gegen Infektionen und Erreger

Viren sind kleinste Organismen, die an eine Zelle andocken und sie für ihre Vermehrung „umfunktionieren“. Allerdings können Viren auch ohne Wirt für begrenzte Zeit in der Umwelt aktiv bleiben – zum Beispiel auf Oberflächen, die mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen sind. Da eine virale Infektion in der Regel schwieriger zu behandeln ist als eine bakterielle, ist Vorbeugung durch Hygiene hier die beste Verteidigung.

Im Gegensatz zu Viren sind Bakterien bei der Fortpflanzung nicht auf einen Wirt angewiesen. Bakterielle Krankheitserreger können teilweise mehrere Wochen im Körper oder in der Umwelt überleben. Bei einer bakteriellen Infektion helfen Antibiotika, während Stoffe wie Alkohol und Chlor, aber auch hohe Temperaturen bei der Desinfektion zum Einsatz kommen.

Im Haushalt gibt es eine ganze Menge von Orten, an denen sich Krankheitserreger wohlfühlen. Allerdings lässt sich Keimen und Infektionskrankheiten auch hier schon mit einfachen Maßnahmen vorbeugen. Besonders wichtig ist eine gründliche Hygiene auch in der Küche und im Bad: Bei der Reinigung und Desinfektion von Erreger-Hotspots helfen zum Beispiel spezielle Geräte- und Oberflächenreiniger.

Hygiene steht jetzt an 1. Stelle:

Das gilt ganz besonders für unsere Waschmaschine und unseren Geschirrspüler!

Die Hygiene-Spezialisten von Dr. Beckmann sorgen hier für Sauberkeit, die Vermeidung von unangenehmen Gerüchen und vor allem für die zuverlässige Entfernung von Bakterien und Pilzen – gerade jetzt wichtiger denn je!

Dr. Beckmann ist Hygiene-Spezialist und hat damit auch die Kompetenz für Sauberkeit in unserem Haushalt. Egal ob Waschmaschine oder Geschirrspüler, hier befinden sich beliebte „Andock-Punkte“ für Pilze und Bakterien in Dichtungen, Fugen und verdeckten Stellen. Diese Pilze und Bakterien werden von Dr. Beckmann Waschmaschinen-Hygiene-Reiniger und von Dr. Beckmann Spülmaschinen-Hygiene Reiniger dank seiner desinfizierenden Wirkung zu 99,9 %.

Eine spezielle Formal mit Aktiv-Sauerstoff und Aktivkohle beseitigt zudem unangenehme Gerüche und zarter Zitrusduft verleiht angenehme Frische!

© Dr. Beckmann Bei jedem Spülvorgang entstehen Schmutz und Reinigerrückstände, die in Dichtungen, Fugen und versteckten Stellen zurückbleiben und oft zu Funktionsstörungen führen. Bei Dr. Beckmann Spülmaschinen-Hygiene Reiniger ist zusätzlich ein Spezial-Tuch für Dichtungen und Fugen beigepackt!

© Dr. Beckmann Gerade durch häufiges Waschen bei niedrigen Temperaturen können sich unangenehme Gerüche in der Waschmaschine bilden. Feuchtigkeit in der Waschtrommel begünstigt zudem die Entstehung von Mikroorganismen.



Für eine stets hygienisch saubere Waschmaschine und Spülmaschine empfiehlt es sich, den Hygiene-Reiniger regelmäßig (je nach Nutzungshäufigkeit der Geräte alle 1-2 Monate) anzuwenden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

