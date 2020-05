Neue Programmplätze bei simpliTV

In einigen Regionen Nordburgenlands und Niederösterreichs müssen simpliTV-Kunden die Sender auf ihrem TV-Gerät neu einstellen. Lesen Sie hier alle Informationen dazu!

Bin ich von einem Kanalwechsel betroffen?

In einigen Regionen des Nordburgenlandes und Niederösterreichs ist eine Kanalumstellung notwendig. Diese erfolgt am 3. Juni 2020 um 10 Uhr. Wenn Sie in diesem Einzugsgebiet das digitale Antennenfernsehen simpliTV nutzen, dann müssen Sie Ihre Programmplätze neu einstellen.

Und wenn ich mir nicht sicher bin?

Kontrollieren Sie zunächst, ob Sie für den TV-Empfang eines dieser Zusatzgeräte verwenden:





© simpliTV

Empfangsgeräte der simpliTV-Haushalte (Box und Modul)Die betroffenen Haushalte von simpliTV wurden schriftlich informiert. Sie können auf simpliTV.at/SUCHLAUF mit der Eingabe Ihrer Postleitzahl abfragen, ob Sie von der Umstellung betroffen sind. Weiters werden Sie am Tag der Umstellung auf Ihrem TV-Gerät mit einem Schriftinsert auf die Kanalumstellung hingewiesen.

Was ändert sich genau?

Durch die Kanalumstellung können Sie einige Sender nicht mehr auf den gewohnten Programmplätzen empfangen.

Was muss ich tun?

Bitte starten Sie einmalig ab 3. Juni 2020 (10 Uhr) einen neuen Sendersuchlauf. Ihre simpliTV-Box (oder Ihr simpliTV-Modul) sucht dann automatisch nach den neuen Programmplätzen. Dazu wählen Sie auf der Fernbedienung die Taste MENÜ. Danach wählen Sie im Untermenü INSTALLATION und navigieren zu SENDERSUCHLAUF.

Und wenn ich dennoch ein Problem oder Fragen habe?

Sie können Montag bis Samstag (außer feiertags) zwischen 8 und 21 Uhr die kostenlose simpliTV Hotline 0800 37 63 15 anrufen. Die Experten von simpliTV helfen Ihnen gerne weiter. Selbstverständlich weiß auch der Elektrofachhandel in Ihrer Region Bescheid und hält Informationsmaterial für Sie bereit.

Warum ist die Umstellung eigentlich notwendig?

Aufgrund der Einführung des neuen Übertragungsstandards "5G" sind Frequenzen von Rundfunkbetreibern zu räumen und damit Programmplätze im digitalen Antennenfernsehen freizumachen. Die zuständige Regulierungsbehörde wird die frei werdenden Frequenzen mit 700 MHz-Band in Hinkunft Telekomanbietern zuordnen.