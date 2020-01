So lässt Kate ihre Falten verschwinden

Die Herzogin von Cambridge erwartet im April 2018 ihr drittes Kind und ganz England rätselt, ob es ein Bub oder wieder ein Mädchen werden wird. Wie es auch kommen mag – über eine Sache wird zurzeit mindestens ebenso eifrig diskutiert: Schafft es Kate auch nach Baby Nummer 3 ihr jugendliches Antlitz beizubehalten?

Ein deutlich verjüngtes Aussehen und weniger Falten ist der Traum vieler Frauen ab einem gewissen Alter. Davon sind die britischen Royals nicht ausgenommen. Sie schwören auf einen Wirkstoff, der als sogenanntes „Bio-Botox“ Furore macht: Gatuline, auch bekannt als Spilanthol, das aus der Pflanze Parakresse gewonnen wird. Der Wirkstoff lässt Falten verschwinden und neue gar nicht erst entstehen.

Das auf Anti-Aging-Cremes spezialisierte Unternehmen CELLSTAR hat Gatuline erstmalig in hoher Dosierung eingesetzt und mit ihrer Rezeptur Marktführerschaft erreicht. Dem Kosmetik-Start-up- aus dem steirischen Lieboch ist es gelungen, mit ihren innovativen Produkten zur meistverkauften österreichischen Apothekenkosmetik aufzusteigen. Die in CELLSTAR verwendete einzigartige Wirkstoffkombination wirkt gegen Falten aller Art, festigt die Gesichtskontur, lässt Pigmentflecken verschwinden und versorgt die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit.

© Getty

Meghan Markle (links), Verlobte von Prinz Harry, schwört genauso wie Prinzessin Catherine auf Gatuline



VIPs schwören auf Gatuline

Stars wie Prinzessin Catherine, Meghan Markle, Madonna oder Kim Kardashian sind begeisterte Anwenderinnen des Wirkstoffs Gatuline Es zählt zu den wirkungsvollsten und exklusivsten, die es gibt. Gatuline ist rein pflanzlich und wird aus der Parakresse gewonnen. Es hemmt bis zu 60 % der Mikrokontraktionen im Gesicht. Dieser Effekt beugt Fältchen und feinen Linien vor und erhält gleichzeitig (anders wie bei Botox) die Mimik im Gesicht.

© Cellstar

Auch österreichische Promis haben Cellstar schon entdeckt. Foto: Beate Brandstätter, Geschäftsführerin von Cellstar mit Chiara Pisati

Vorzeige-Start-Up

CELLSTAR steht bei vielen Prominenten hoch im Kurs und gilt als die heißeste Beautyaktie in Hollywood. Dem Unternehmen gelang es unlängst, einen großen Liefervertrag mit einer der führenden Schönheitskliniken in den Vereinigten Arabischen Emiraten an Land zu ziehen. Dort wo Stars wie z.B. Kim Kardashian ein- und ausgehen, wird CELLSTAR bereits erfolgreich eingesetzt. Ein informatives Video darüber wurde im ORF ausgestrahlt. Hier geht's zum Videobeitrag

© Cellstar

Frau Dr. Pegah Ceric-Dehdari (links im Foto mit Kim Kardashian), ärztliche Leiterin der Kliniken ist von CELLSTAR überzeugt

Beeindruckende Tests

320 Frauen haben CELLSTAR über einen Zeitraum von sechs Monaten getestet und zeigten sich anschließen überwiegend begeistert. 92% berichteten von einer deutlichen Verringerung der Faltentiefe, 85% bewerteten ihr Hautbild jünger, glatter und straffer, 90% bemerkten eine sichtbare Aufhellung der behandelten Pigmentflecken. Je länger die Anwendungsdauer, desto mehr steigt die Wirkung – auch das brachte die Studie zu Tage.

© Cellstar.at

Mehr Informationen:

www.cellstar.at