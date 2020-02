Thermenglück wirklich vor der Haustür!

Therme Bük – Thermenglück inklusive!

Ungarns Vorzeigetherme punktet mit einem brandneuen Medical Wellness Zentrum. Die Therme Bük führende Thermen- und Wohlfühloase im Westen Ungarns, ist längst eine der Lieblingsthermen der Österreicher. Die Heilquellen der Therme haben den höchsten und in Gesamt-Europa seltenen Mineralgehalt von über 15.000 mg/l. Die Therme wurde mit dem internationalen Gütesiegel „EuropeSpa Med“ für europäische Kureinrichtungen und Hotels mit Medical Wellness-Angeboten ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren wurde sehr viel in die Infrastruktur und das Wohlfühlambiente der Therme investiert.

Doch damit nicht genug: Der Wohlfühl- und Gesundheits-Faktor der Therme Bük wird neulich durch ein neues Medical Wellness Zentrum verstärkt. Im nach modernsten medizinischen Standards errichteten Zentrum wird unter anderem ein Osteoporose-Kurprogramm angeboten. „Eine exklusive Besonderheit des neu eröffneten Medical Wellness Zentrums sind DEXA Knochendichtemessung direkt vor Ort. Bestandteile der Behandlungen sind auch spezielle Wohlfühl-Elemente wie z. B. Kraxenofen® Kräuter-Dampfnische, die den Kuraufenthalt zum entspannten Erlebnis machen,“ betont Chefärztin Dr. Anita Schlögl.

Weitere Infos: www.thermebuk.hu.

Unser Tipp: Wohlfülhl und Erlebnis/Valentinstsag inklusive Thermenglück (Tageskarte mit Sauna, Massage, Kraxenofen®) bereits ab 48 Euro(!). Kuren mit Hotel und direkter Hausabholung aus Wien & Umgebung direkt in Wien buchen! Weitere Infos: Unser Tipp: Wohlfülhl und Erlebnis/Valentinstsag inklusive Thermenglück (Tageskarte mit Sauna, Massage, Kraxenofen®) bereits ab 48 Euro(!). Kuren mit Hotel und direkter Hausabholung aus Wien & Umgebung direkt in Wien buchen! Weitere Infos: www.kuragentur.at , Frau Evelyne Kainzbauer: 01 / 47 98 400

Breite Angebot von DaySpa Anwendungen und Kuren hier!

Warum die Österreicher die Therme Bük lieben, erfahren Sie hier.

Ungarn, 9740 Bük, Termál krt. 2/A, www.thermebuk.hu, Tel: +36 94 558 080