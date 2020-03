Viren und Bakterien natürlich entfernen

Seit das Corona Virus umgeht, ist Hygiene zu einem der wichtigsten Themen in unserem Alltag geworden. Gründliches Händewaschen und die Nies-Etikette sind längst oberste Benimmregeln im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19. Doch auch die Desinfektion von Türgriffen, Armaturen und anderen Oberflächen, die häufig angefasst werden, ist von großer Bedeutung, um das neue Virus in Schach zu halten. Da überrascht es nicht, das chemische Desinfektionsmittel in Drogerien, Supermärkten und Apotheken immer häufiger ausverkauft sind.

Was viele nicht wissen: Auch SURIG Essigessenz eignet sich hervorragend zur Desinfektion von Oberflächen. Die Säure in SURIG Essigessenz wirkt nachweislich antibaktieriell und macht auch H1N1 Influenza Viren, laut einem Gutachten der Philipps Universität Marburg, unschädlich. Somit ist SURIG Essigessenz eine wirksame und gleichzeitig natürliche Alternative zu den chemischen Desinfektionsmitteln für Flächen im Haushalt.*

© Surig

SURIG Essigessenz eignet sich sowohl für eine hygienische Reinigung von Türgriffen, Armaturen, Toilettensitzen und allen anderen Oberflächen in Bad und Küche, zur Entfernung von Schimmel, als auch beispielsweise für den streifenfreien Fensterputz oder eine Grundreinigung des Kühl- und Gefrierschranks. Auch als Hygienespüler für die Waschmaschine kann sie eingesetzt werden und wirkt egal bei welcher Anwendung bereits im Verhältnis 1:2 (1 Teil SURIG Essigessenz, 2 Teile Wasser). Dabei ist sie stets auf natürliche Weise antibakteriell und viruzid gegen zahlreiche Keime und Viren, löst Kalk schnell und gründlich, und hinterlässt keinerlei Rückstände. Weil sie vollständig biologisch abbaubar ist, schont sie nicht zuletzt auch Mensch, Tier und Umwelt.

SURIG Essigessenz gibt es in der klassischen 400ml-Flasche für 1,49 EUR UVP

© Surig

und als bereits im richtigen Mischverhältnis abgefülltes SURIG Essigspray in der praktischen 500ml Sprühflasche für 1,99 Euro (UVP).

© Surig

Weitere Informationen zu den vielfältigen Anwendungsbereichen von SURIG Essigessenz in Küche, Bad und Haushalt finden Sie auf www.surig.de.

*SURIG Essigessenz ist NICHT für die Desinfektion der Haut geeignet