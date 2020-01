Vodice wird Ihnen den Atem rauben

Dank zahlreicher Touristenattraktionen, der weit bekannten kroatischen Lebendigkeit und der gast-freundlichen Menschen werden Sie jede Minute Ihres Aufenthalts genießen – und können sich da-rauf verlassen, dass Vodice Ihnen wirklich etwas zu bieten hat!

Vodice liegt direkt an der Küste, nur 11 Kilometer von Šibenik, dem Zentrum der Gespanschaft, entfernt und ist sehr gut mit dem Auto zu erreichen! Sie werden die entspannende Fahrt entlang der Adriaküste und die herrliche Aussicht auf die Berge auf der einen Seite und das herrliche blaue Meer auf der anderen Seite mit Sicherheit genießen.

In Vodice befinden sich viele Kirchen, wie z. B. die Pfarrkirche des Hl. Kreuzes aus dem 18. Jahrhundert und die Kirche der heiligen Mut-ter Gottes vom Berge Karmel. Die Stadt hat einen kleinen Hafen, ein wundervoller Ort, um an einem sonnigen Frühlingstag lokale Desserts oder kalte Getränke zu genießen! Bei so vielen Möglichkeiten wird Ihr Sightseeing-Plan garantiert voll sein!

Eines der Juwelen von Vodice ist die Insel Prvić.

Diese kleine Insel ist perfekt für alle, die den wahren dalmatinischen Geist erleben wollen!

Wunderschön, ruhig, alt und edel – diese Insel wird Ihnen den Atem rauben!

Prvić ist auch als Faust-Insel bekannt! Sie wurde nach dem kroatischen Wissenschaftler und Erfinder Faust Vrančić benannt, dessen Familie ein großes Sommerhaus auf der Insel in der Šepurine-Gegend hatte, die an Prvić Luka grenzt, wo Sie das Gedenkzentrum von Faust Vrančić besuchen können!

Mit den vielen touristischen Attraktionen der Insel können Sie unvergessliche Radwege und einen wundervollen Aktivurlaub mit atemberaubendem Blick auf die Adria genießen!