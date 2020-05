Wein mit Herkunft für die Zukunft

Gerade in Zeiten wie diesen schauen Herr und Frau Österreicher immer mehr auf Regionalität.

Die Weinkellerei Franz Anton Mayer aus der Lössregion Wagram hat die Zeichen der Zeit schon frühzeitig erkannt – so stammen 100% von ihrem tollen Paradewein "Grüner Veltliner Wagram 2019“ aus der niederösterreichischen Ursprungsregion. Die Glasflaschen kommen aus Pöchlarn, die Verschlüsse aus Pingau in der Steiermark, die Etiketten aus Krems an der Donau. So lässt sich bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit gutem Gewissen genießen.

Erhältlich ist der von Falstaff mit 89 Punkten bewertete Qualitätswein exklusiv in allen Hofer Filialen – um günstige Euro 3,99.

© Franz Anton Mayer

Kellermeister Peter A. Dolle

Der bereits 1896 gegründete Traditionsweinbaubetrieb gehört zu den bekanntesten in der Region Wagram. „Unser Veltliner ist ein waschechter Österreicher!“, meint Kellermeister Peter A. Dolle. „Er passt hervorragend zur österreichischen Küche und ist auch als anspruchsvoller Terrassenwein eine Offenbarung!“, schwärmt Dolle weiter. Sortentypizität, Trinkfluss und Eleganz zeichnen den "Grünen Veltliner Wagram“ von Franz Anton Mayer aus.

