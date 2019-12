Zukunft lässt sich lernen! Die Schule der Wirtschaft

Das Ausbildungsangebot der Vienna Business School reicht von Handelsakademien, der HAK Plus, einer JusHAK, bis hin zu Handelsschulen und Aufbaulehrgängen. Die Kaderschmiede der Wirtschaft gibt jungen Nachwuchstalenten eine exzellente Basis für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Mehr als 3.500 Schüler/innen erhalten jedes Jahr an der Vienna Business School eine praxisrelevante, wirtschaftsnahe Ausbildung mit internationaler Ausrichtung. Die sechs Standorte der Vienna Business School befinden sich im 1., 2., 8. und 21. Bezirk in Wien sowie in Mödling. Die verschiedenen Schulen setzen auf moderne Unterrichtskonzepte, die neben Fachwissen auch soziale Kompetenzen und Fremdsprachenkenntnisse intensiv fördern. Engagierte Pädagog/innen und innovative Coaching-Angebote ermöglichen individuelles Lernen. Und im Unterricht werden konsequent neueste Technologien eingesetzt, was den Absolvent/innen später im Berufsleben zugutekommt.

Moderner Unterricht



Im Rahmen der Übungsfirmen und der vielen schulischen Projekte, die mit Partnern aus der Wirtschaft durchgeführt werden, haben die Schüler/innen darüber hinaus die Möglichkeit, Teamfähigkeit und soziale Kompetenzen zu schulen und Eigeninitiative zu zeigen. Nicht zuletzt deshalb gibt es unter den erfolgreichen Absolvent/innen überdurchschnittlich viele Unternehmer und Entrepreneure.

Nähere Infos auf www.vbs.ac.at



