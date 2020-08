Österreichs größter Freizeitpark, in der Urlaubsregion Neusiedler See, ist auch an heißen Tagen ein Paradies für die ganze Familie.

Auf mehr als 145.000 m² wird in vier verschiedenen Themenwelten für Abkühlung gesorgt. Wasserattraktionen, wie die Krokobahn oder die Fliegenden Fische, machen bei sommerlichen Temperaturen besonders viel Spaß. Abseits vom Wasser könnt ihr euch bei einer Fahrt mit der Achterbahn Götterblitz oder Rattenmühle den Fahrtwind um die Ohren sausen lassen. Bei Leonardos Flugmaschine genießt ihr einen tollen Ausblick auf das Ruster Hügelland und den Neusiedler See. © Hafenscher Beim brandneuen Wasserspielplatz „Das Wasserwerk“ bleibt sicher keiner trocken! Fontänen, Sprudel und ein Wasserfall erwarten euch dort. Aufgepasst! Eure Freunde können euch mit den Wasserkanonen ins Visier nehmen! Diashow: Familypark - Cooler Spaß an heißen Sommertagen 1/7 © Semeliker 2/7 © Semeliker 3/7 © Semeliker 4/7 © Hafenscher 5/7 © Hafenscher 6/7 © Semeliker 7/7 © Hafenscher × Familypark - Cooler Spaß an heißen Sommertagen Im schattigen Eichenwald kommt Goldgräberstimmung in der Edelsteinmine auf. Hier können Eltern und Kinder in einem Wasserlauf mit einem Sieb Edelsteine aus einem Säckchen Sand herauswaschen, ganz wie in alten Zeiten. Corona Sicherheitsmaßnahmen

Während der Fahrt mit Attraktionen gilt Maskenpflicht. Im restlichen Parkgelände kannst du, wenn du möchtest, auf die Maske verzichten.

Der Streichelzoo und die elektronischen Theater sind geschlossen. Sobald es hier Lockerungen gibt, erfahrst du sie auf der Facebook-Seite oder Webseite des Familyparks! Tickets kaufen

Tagestickets sind aufgrund der Besucherbeschränkung derzeit nur online erhältlich.

Auch Jahreskartenbesitzer müssen ihren Besuch vorab reservieren.

Tagesticket: 27,00 Euro

Jahreskarte: 79,00 Euro

Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.

www.familypark.at/ticketshop Öffnungszeiten

13. Juli – 6.September täglich 10-19 Uhr

7. September – 30. September täglich 10-18 Uhr

1. – 22. Oktober MO, DI geschlossen. MI-SO 10-17 Uhr

23.Oktober – 1. November Halloween im Familypark Familypark

Märchenparkweg 1

7062 St. Margarethen

www.familypark.at