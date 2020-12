Cougars suchen Sex im Internet

Aufregende sexuelle Erlebnisse sind nicht nur etwas für die Jugend.

Viele Menschen erleben gerade jenseits der vierzig nochmal ihre Sexualität vollkommen neu. Reifere Frauen auf der Suche nach sexueller Abwechslung (auch Cougars genannt), suchen sich häufig gezielt jüngere Männer, mit denen sie ihre sexuellen Fantasien ausleben können. Das bringt mehrere Vorteile mit sich.

Denn gerade reifere Frauen verfolgen oft Karrierepläne oder haben familiäre Verpflichtungen und sind deshalb ausschliesslich an einer sexuellen Begegnung mit den jungen Männern interessiert. Jüngere Männer wiederum suchen in den meisten Fällen noch nicht nach einer Partnerschaft und können so von der sexuellen Erfahrung der reiferen Frauen profitieren.

Im realen Leben ist es schwierig, solche Konstellationen zu realisieren. Die wenigsten jungen Männer haben den Mut eine Cougar einfach mal anzusprechen. Zudem sind die Chancen, einen Korb zu bekommen durchaus hoch. Vermittelt werden solche Begegnungen daher gezielt über Sexdating-Plattformen im Internet. Der größte Vermittler ist TheCasualLounge . Hier werden täglich unzählige Mitglieder für unverbindliche Sexdates miteinander verbunden. Die Plattform geht sehr speziell auf die Bedürfnisse der Frauen ein, so kann man als reifere Frau gezielt nach jüngeren Männern suchen.

Das Konzept von TheCasualLounge ist ziemlich einfach. In wenigen Klicks ist die kostenlose Registrierung abgeschlossen. Die Anonymität eines jedes Mitgliedes bleibt beispielsweise durch die Wahl eines Usernamens gewahrt. So können sich sogar Prominente ungestört nach einem bzw. einer SexpartnerIn umsehen. Im Profil kann man nun die sexuellen Vorlieben und Fantasien wählen und bekommt nur Mitglieder vorgestellt, die ähnliche Vorstellungen haben.