Der Reiz des Verbotenen

Warum so viele Frauen heimlich fremdgehen!

Deutlich mehr Frauen als erwartet gehen ihrem Partner heimlich fremd. Dies hat eine Marktforschungsstudie der größten Sexdating-Plattform in Österreich ergeben. Demnach hatten bereits ein Drittel aller österreichischen Frauen schon einmal Sex mit einem Fremden, ohne es dem eigenen Ehemann zu gestehen.

Dr. E. Seifert (Paartherapeutin) verwundern diese Ergebnisse nicht. „Es ist die Versuchung aus dem eigenen Alltag auszubrechen und etwas Aufregendes zu erleben, was kommt da gelegener als Sex mit einem fremden Mann zu haben“. Verheiratete Frauen fühlen sich mit ihren Aufgaben oft alleine gelassen und missverstanden. Sexdating-Plattformen wie der österreichische Marktführer TheCasualLounge üben auf verheiratete Frauen daher nahezu eine magische Anziehungskraft aus.

Dort können sie in einem geschützten Umfeld ohne das Risiko „erwischt“ zu werden, sich gezielt Sexdates mit fremden Männern organisieren. Auch wenn es nicht gerade die „feine englische Art“ ist, von „verbotenen Früchten“ zu kosten scheint insbesondere unter den Frauen das Bedürfnis besonders ausgeprägt zu sein.

Ob ein Seitensprung moralisch vertretbar ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Manche können Liebe und Sex so gut voneinander trennen, dass sie gar nicht das Bedürfnis haben etwas zu beichten. Frauen, die befürchten, dass sie im Nachhinein Gewissensbisse plagen werden, sollten ehrlich mit ihrem Partner umgehen. Die Mär von der makellosen Ehe ist ohnehin eine Illusion. Manchmal hilft ein offenes Gespräch und der Partner oder die Partnerin zeigen sich viel verständnisvoller als zuvor angenommen wurde.

Bei den Männern zeigt der Trend in eine ähnliche Richtung, obgleich die Frauen beim Fremdgehen die Nase vorne haben. Frauen treffen dort auch auf verheiratete Männer, die ebenfalls frischen Wind in ihren Alltag bringen wollen. Die wenigsten planen ihre Ehe tatsächlich aufs Spiel zu setzen. Stattdessen genießen sie ein paar hemmungslose Sexdates bevor sie wieder am eigenen Tisch sitzen, ganz nach dem Motto von TheCasualLounge: alles kann, nichts muss.