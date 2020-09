Ein neuer Wirkstoff erobert die Welt!

PERFECT CELL hat schon viele Frauen durch seine sofortige Mimik-Glättung und außergewöhnlichen Pflegeresultate schön und glücklich gemacht. Revolutionären Wirkstoffen sei Dank!

Stars lieben den Wirkstoff Gatuline

Stars und Celebrities sind immer am besten informiert, wenn es am Markt neue Wirkstoffe gibt, die ihre Schönheit und Aussehen bestmöglich beeinflussen. Eine neue Wirkstoffkombination schickt sich nun an, die Kosmetikwelt zu erobern: Erstmalig wurden die Wirkstoffe Gatuline Intense und Gatuline Expression mit spezieller Hyaluronsäure kombiniert und sorgen für unglaubliche Ergebnisse! PERFECT CELL ist damit die wahrscheinlich erste natürliche Wirkstoffkosmetik, die sofort spürbare und sichtbare Resultate bringt und nachhaltig wirkt.

© Cellstar/shutterstock

So wirkt Perfect Cell:

Der Wirkstoff GATULINE® EXPRESSION entspannt gezielt mit Expresswirkung die Gesichtszüge. Krähenfüße, Stirnfalten und die Nasolabialfalten werden sichtbar geglättet.

Der remodellierende Wirkstoff GATULINE® IN-TENSE formt die Haut gezielt von innen. GATULINE® EXPRESSION stimuliert die biochemischen Funktionen der Fibroblasten, sodass das Kollagennetzwerk gestärkt und reorganisiert wird.

Durch das Zusammenwirken der Gatulinewirkstoffe und spezieller Hyaluronsäure wird das Enstehen neuer Falten verhindert.

© Perfect Cell

Prof. Dr. Gerti Senger über PERFECT CELL:

„Nicht nur ein proportionierter Körper macht eine Frau attraktiv, zeitloses “Ansehen„ verleiht ihr in erster Linie eine jugendliche Haut. Prominente Schönheiten wissen das seit jeher. Ihr “Schönheitsgeheimnis„ ist nun kein Geheimnis mehr: Durch Perfect Cell mit dem zellregenerierenden Wirkstoff der Gatuline kann sich heute jede Frau das Ideal einer strahlenden jugendlichen Haut erfüllen.“

PERFECT Cell gibt es auf www.perfectcell.at und exklusiv bei DM und auf www.meindm.at