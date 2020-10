Höchstleistung und Konzentration mit wkup®

Für mehr Energie: der wkup® Coffee Shot - so stark wie ein doppelter Espresso.

Hellwach und hochkonzentriert mit wkup®

Das Leben fordert ständig Leistung und Tempo. Und dafür braucht man eine Menge Energie. Wenn es also mal wieder "brennt" und du auf den Punkt hellwach und hochkonzentriert sein musst, ist wkup® dein zuverlässiger Partner. Um den Fokus nicht zu verlieren und bei der Sache bleiben zu können, kann wkup® dir die Unterstützung bieten, die du brauchst.

Das steckt in wkup®

Mit 135 mg natürlichem Koffein aus der Kaffeebohne ist dieser Coffee Shot genauso stark wie ein doppelter Espresso und enthält auf 100 ml fünf Mal so viel Koffein wie Energy Drinks. Dabei verzichtet wkup® auf Taurin und Konservierungsmittel und konzentriert sich auf das Wesentliche.

Mit Schwung und Geschmack durch den Alltag

Wkup® gibt deinem Alltag Schwung, wirkt schnell und zuverlässig als Wachmacher am Morgen, als Energy-Booster vor dem Workout und als Koffein-Kick, wenn es mal etwas später wird. Aber schmeckt es auch? Ja! wkup® schmeckt wie ein Espresso mit einer süßlichen Karamell-Note. Am besten genießt du ihn gekühlt oder sogar auf Eis für eine erfrischende, energiegeladene Zeit. Ob Party bis zum Morgen oder die Nacht durchzocken, wkup® ist dein treuer Begleiter und hilft dir hellwach zu bleiben. Und wenn du lange fahren oder arbeiten musst, wkup® greift dir unter die Arme und verleiht dir maximale Konzentration. Mit wkup® kannst du an alles denken. Außer an Schlaf.

Und das Beste: Ab sofort ist der wkup® Coffee Shot nur für kurze Zeit bei deinem LIDL verfügbar. Hol` dir jetzt deinen extra Energieschub.