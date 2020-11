Adventkalender 1.Türchen:

Zum ersten Dezember verlost oe24 sechs 50€-Gutscheine von Morawa. Jetzt mitspielen und weihnachtlichen Lesespaß gewinnen!

Über Morawa

Morawa ist ein österreichischer Presse- und Buchvertrieb, der sich durch langjährige Tradition und Innovation in der Verbreitung von Printprodukten auszeichnet. Mit insgesamt 21 Standorten in ganz Österreich, zählt Morawa zu den größten österreichischen Buchhandelsunternehmen. Neben den Traditionshäusern, wie der in der Wiener Wollzeile, 1877 eröffneten Filiale und der Buchhandlung Moser in Graz, die 1868 gegründet wurde, gibt es viele Standorte, die in Einkaufszentren und als Nahversorger positioniert sind. Das Angebot umfasst eine enorme Auswahl an Titeln aus allen Bereichen. Das vielseitige, qualitative Angebot und das gut ausgebildete Personal machen Morawa zum Treffpunkt für Leseratten und Bücherfreunde in ganz Österreich.

© morawa

Der neu erschienene Roman von Wendy Holden erzählt die wahre Geschichte der Gouvernante von Queen Elizabeth II. Es handelt sich um Marion Crawford, die mit 22 Jahren, im Jahr 1932, Lehrerin von Prinzessin Elisabeth und ihrer Schwester Margaret wird. Für Marion scheint das Leben im englischen Königshaus realitätsfern. Dennoch schließt sie besonders die zukünftige Königin Lilibet ins Herz und nimmt sich vor, ihr als Sozialistin das echte Leben zu lehren. Dabei zeigt sie Lilibeth Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, öffentliche Schwimmbäder oder das Einkaufen von Weihnachtsgeschenken bei Woolworth´s. Marion hat einen enormen Einfluss auf das Leben der zukünftigen Queen und ahnt nicht, wie sehr sich auch ihr eigenes Leben durch die Royals ändern wird.

Gewinnspiel

Spielen Sie jetzt HIER mit und gewinnen Sie einen von sechs Gutscheinen im Wert von 50€ von Morawa!