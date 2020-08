TOP 5 Abenteuer für einen aktiven Urlaub in der Region Zadar

Falls Sie sich auf den Urlaub vorbereiten und dabei nach Naturschönheiten suchen, zugleich aber Aktivitäten an der frischen Luft bevorzugen – dann erwarten wir Sie ...

... in der Region Zadar!

Unter vielfältigen Aktiverlebnissen in unberührter Natur findet jeder das Passende! Ob Sie schwimmen, tauchen, wandern, surfen, rudern, springen, das unberührte Hinterland und den Archipel entdecken – oder einfach nur Landschaftsgenuss! Wir bringen Ihnen die Top 5 Aktivitäten, die die Region mit einer Brise im Haar und dem Geruch des Meeres in der Luft zu bieten hat.

ABENTEUER AUF ZWEI RÄDERN

In der Region Zadar gibt es eine Reihe gut markierter Panorama-Radwege, die Spannung und erstklassige, angenehme Erholung bieten. Für einen Tagesausflug mit dem Fahrrad suchen Sie sich eines der Küstendörfer und Strände aus. Alles was Sie tun müssen, ist sich an Bord der Fähre einzuschiffen und den Kanal von Zadar zu durchqueren.

© Boris Kačan Wenn Sie die Lebensweise von Robinson Crusoe erleben möchten, ist dies der richtige Ort für Sie. Kommen Sie auf die Insel Pasman.

Wenn Sie eine Fähre zur Insel Ugljan nehmen, können Sie ebenfalls die Insel Pasman erreichen. Eine Brücke verbindet diese beiden Inseln, so dass es ein idealer Ort ist, um auf beide Inseln zu entfliehen. Die Insel Ugljan ist auch als Oliveninsel bekannt. In der Antike war die Insel als Olio (Öl) bekannt und, wie der Name es schon sagt, mit tausenden Olivenbäumen bewachsen. Eine fantastische Lage auf Ugljan haben die Ruinen der Festung von St. Michael aus dem 13. Jahrhundert mit einem wunderschönen Ausblick auf den gesamten Archipel. Wenn Sie die Oliveninsel über die Brücke verlassen, erreichen Sie die Insel Pašman. Dort gibt es mehrere Radwege, die sowohl für Bergabenteurer als auch für Freizeitsportler geeignet sind. Radwege verbinden die ganze Insel und sind mit Wegweisern markiert, damit Sie sich nicht verfahren.

© Nikola Matić Der Sandstrand Ždrijac hat die ungewöhnliche Form einer Sandbank, die den Eindruck erweckt, als würde der alte Stadtkern von Nin durch den Strand umschlungen und vor Blicken bewahrt.

Wenn Sie in die nördliche Richtung von Zadar fahren möchten, dann fahren Sie in Richtung Zaton, Nin, zur Insel Vir, nach Starigrad oder auf die Insel Pag, wo Sie die schöne und abwechslungsreiche Umgebung genießen können. Zugleich passieren Sie den westlichsten Teil des Hinterlandes von Dalmatien bei Privlaka, die Mondlandschaft auf Pag, die felsigen Hügel von Vir, die steilen Pfade des Paklenica-Nationalparks und viele andere schöne Orte. Wenn die Straße nach Süden führt, in Richtung Bibinje, Sukošan, Biograd, Pakoštane und zum Naturpark Vrana, dann fahren Sie auf etwas weniger anspruchsvolleren Radwegen und nähern sich diesen wunderschönen Badeorten.

Ob Sie ein Freizeitsportler oder ein Profi sind, sagen Sie JA! zu Abenteuern auf zwei Rädern!

ABENTEUER IN DEN BERGEN

Wir legen das Rad zur Seite und begeben uns zu Fuß auf ein Bergabenteuer. Ungefähr 40 km von Zadar entfernt liegt der Paklenica-Nationalpark mit vielen Wanderwegen, der für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet ist. Beginnen Sie mit den einfachen Wegen und setzen Sie bis zu den steilen und anspruchsvollen Wanderwegen fort, die Sie zu den höchsten Gipfeln des Velebit-Gebirges führen.

© Aleksandar Gospić Das größte natürliche Juwel der Region Zadar ist der Nationalpark Paklenica, der mit einer Fläche von 96 km2 die schönsten Teile des südlichen Velebits umfasst.

Der Paklenica-Nationalpark ist nicht nur das meistbesuchte Klettergebiet in Kroatien, sondern eines der wichtigsten Klettergebiete Europas. Das Klettern ist dabei sehr vielfältig: von Sportrouten für einen einfachen Aufstieg bis zu anspruchsvollen Kletterrouten auf Felsen mit bis zu 350 m Höhe, die sowohl absolute Anfänger als auch die erfahrensten Kletterer besteigen können. Es gibt insgesamt 590 Routen auf den Kalksteinfelsen.

Ob ein einfacher Spaziergang oder ein anspruchsvollerer Aufstieg – sagen Sie JA! zum Bergabenteuer!

ABENTEUER IN DEN TIEFEN

Sie müssen nicht immer den Velebit erklimmen; Sie können auch in die Tiefe gehen! In dieser Gegend gibt es etwa 80 Höhlen und Grotten, von denen die Modrič-Höhle, die Cerovac-Höhlen sowie die Manita peć- und Strašna peć-Höhle auf Dugi otok die attraktivsten sind. Wir empfehlen Ihnen, sie alle zu besuchen, da jede eine eigene Magie ausstrahlt.

© Ivo Dunatov Die wunderschöne Höhle Golubinka am Dugi Otok liegt 300 m von der Bucht von Brbinjšćica entfernt. Ist das nicht ein schöner Ort zum Entspannen?

Aber es sind nicht nur die Berge, die ihre Tiefen verbergen. Werfen Sie einen Blick in die Unterwasserwelt der Region Zadar, die aufgrund ihrer Vielfalt und insbesondere Dank der zugänglichen Küste und hunderten von Inseln ein wahres Paradies für Taucher ist. Die Region liegt im zentralen Westen Dalmatiens und erstreckt sich von der Insel Pag über die kleineren Inseln Premuda, Ist, Molat, Silba bis zu den größeren Inseln Dugi Otok, Ugljan und Pašman. Geografisch erstreckt sie sich bis zu den Kornaten und ist sicherlich eines der interessantesten Ferienziele für alle Meeresliebhaber und Kenner der Unterwasserwelt.

© Nikola Matić Sakarun gilt als einer der 10 schönsten Strände der Welt und verdankt seinen Ruf dem feinen weißen Sand und der türkisfarbenen Farbe des Meeres, die unglaublich klar ist.

Der beste Ort zum Tauchen ist sicherlich der Naturpark Telašćica - ein Ort, an dem sich steile weiße Klippen mit einer Höhe von bis zu 162 Metern in das tiefblaue Meer hineinstürzen. Von April bis November ist das Tauchen an vier Orten gestattet - in der Nähe der Inseln Sestrica Mala, Korontan, Garmenjak Veli und Garmenjak Mali. Sie sehen Klippen in herrlichen Farben, die mit reicher Meeresfauna und mit roten Gorgonienkolonien geschmückt sind.

Ob Berghöhlen oder die Unterwasserwelt – sagen Sie JA! zu Abenteuern in den Tiefen!

ABENTEUER AM MEER

Wenn Sie den reinen Duft von Kiefern, Salz und Meer genießen möchten, wählen Sie eine der vielen Wassersportarten! In der gesamten Region Zadar können Sie das Rudern, Windsurfen, Kitesurfen, Wakeboarden und ähnliche Sportarten ausprobieren.

© Nikola Matić Viele Orte an der Adria sind reich an sauberer Luft, Meer und anderen Naturschönheiten, die das ganze Jahr über attraktiv sind.

... in der Region Zadar! Wenn Sie ein Fan des Kitesurfens sind, sollten Sie den Strand Ždrijac bei Nin nicht verpassen, der optimale Bedingungen für das Erlernen und Verbessern der Technik und des Wissens über diesen Sport bietet. Aber das Wichtigste ist natürlich Spaß zu haben! Probieren Sie Stehpaddeln, Parasailing, Tretboot, Jetski und andere Aktivitäten, die die Strände für die ganze Familie an der Riviera Nin oder Biograd bieten.

Mit Wind in Ihren Haaren – sagen Sie JA! zu Abenteuern am Meer!



ABENTEUER AM FLUSS

Wenn Sie Wassersport betreiben, aber nicht unbedingt segeln oder schwimmen möchten, bietet Ihnen die Region Zadar andere Sportmöglichkeiten. Fans von Rafting, Kajakfahren und Kanufahren sollten auf jeden Fall die spektakuläre Schlucht Zrmanja besuchen. Der gleichnamige grüne Fluss schlängelt sich 69 km zwischen den hohen Felsen – immer in Richtung Süden bis zur Mündung ins Meer.

© Nikola Matić Der Fluss Zrmanja begeistert mit seiner Schönheit und ist dank seiner wunderschönen Felsschluchten und Wasserfälle nach Meinung vieler der schönste Fluss Kroatiens.

Zrmanja ist einer der beliebtesten Orte für Raftingausflüge in Kroatien. Die abgelegene Gegend des Hinterlandes von Zadar ist ein idealer Ort, um dem Alltag zu entkommen - verlassen Sie die turbulente Stadt, nehmen Sie das Ruder in die Hand und Sie werden nicht enttäuscht sein.

Ob Stromschnellen, Felsen oder Hügel, sagen Sie JA! zu Abenteuern auf dem Fluss!