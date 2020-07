Unlimitierte Telefonie in die und in der EU

Mit MTEL ab sofort in ganz Europa unlimitiert telefonieren! Und sich dazu noch ein Riesen-Datenpaket holen.

Seruvs Europa! MTEL macht Europa gerade jetzt grenzenlos und garantiert uneingeschränkten Kontakt in alle Richtungen.

Surfst du viel mit deinem Handy und reist du gerne? Dann ist dieser Tarif ideal für dich! Wir schenken allen Neukunden einen Daten-Gigaboost zum grenzenlosen Surfen auch in der EU. Los geht es schon ab nur 17,90 Euro monatlich.

MTEL Austria bietet dir grenzenlose Telefonie und den internationalsten Handytarif Österreichs. Und zwar rechtzeitig zur Ferien-Saison.

Alle Gespräche innerhalb der EU sowie in die EU sind ab sofort unlimitiert.

Wen du dich bis Ende Juli für einen attraktiven MTEL-Tarif entscheidest, bekommst du noch 250 GB Datenvolumen zum unlimitierten Telefonie-Vergnügen dazu. Dieses Datenvolumen kannst du in der gesamten EU zu verbrauchen.

Der MTEL 250 GB Gigabaoost bringt dir Spotify, YouTube, Netflix und Co. so viel du willst - in Österreich, in der EU und auch im Urlaub!