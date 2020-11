Virtueller A1 IoT Day am 23. November

A1 bringt die Digitalisierung in Österreich mit der IoT Eventreihe voran. Am 23. November 2020 findet der A1 IoT Day erstmals online statt.

Das Internet der Dinge

IoT, das Internet der Dinge, ist einer der bedeutendsten Innovationstreibern des Landes. A1 unterstützt die Digitalisierung im Land mit zukunftsorientierten Lösungen für alle Unternehmen und versucht mit der IoT Eventreihe digitale Technologien für alle begreifbar und verständlich zu machen.

Live aus dem IoT Studio

Erstmals findet am 23. November 2020 der A1 IoT Day virtuell statt. Die BesucherInnen können sich durch eine digitale Erlebniswelt bewegen. Auch auf virtueller Ebene wird alles geboten, was zum Event gehört. Die A1 IoT Show beinhaltet Q&A Sessions, exklusive IoT Talks, eine interaktive Ausstellung und den persönlichen Austausch mit ExpertInnen.

„Das Internet der Dinge verbindet Menschen und Maschinen und bietet uns durch die Analyse von bisher nicht verfügbaren Daten völlig neue Erkenntnisse. Am A1 IoT Day 2020 bringen wir die erfolgreichsten und innovativsten IoT-Lösungen Österreichs auf die virtuelle Bühne und zeigen in einer digitalen Erlebniswelt, wie A1 gemeinsam mit Kunden und Partnern die Digitalisierung in Österreich vorantreibt", sagt A1 CEO und Gastgeber des A1 IoT Days Marcus Grausam.

© A1

A1 IoT Show mit spannenden Gästen

Um 17:30 Uhr findet zum Höhepunkt des Events die A1 IoT Show mit Frau Bundesministerin Margarete Schramböck, A1 Group CEO Thomas Arnoldner, Gastgeber A1 CEO Marcus Grausam und Toto Wolff, Motorsportchef Mercedes-Benz, statt. Mit Toto Wolff wird die Formel 1 mit neuen Augen betrachtet und analysiert, wie Sensoren und Daten zusammen mit Mensch und Maschine funktionieren.

Weiters stehen Gespräche zur Innovation für Industrie, Tourismus und KonsumentInnen mit Erwin Fandl, Vice President Manufacturing Magna, Alois Kitzberger, CEO UNTHA shredding technology Andreas Kranabitl, Managing Director SPAR ICS und Stephan Köhl, Geschäftsführer Tourismusverband Bad Ischl, am Programm. Die Show wird moderiert von TV- und Radiomoderator Andi Knoll.

Interessante Webinare und interaktive Ausstellungen

Um 14 Uhr geben im Rahmen der IoT Talks ExpertInnen genaue Einblicke in konkrete IoT-Lösungen von Machine Learning über Asset Tracking bis hin zur Internetnutzung für KMUs. Da es eine begrenzte TeilnehmerInnenzahl gibt, sollte man sich frühzeitig anmelden.

Im Ausstellungsbereich, der A1 IoT Exhibition Area, werden IoT Usecases von unterschiedlichsten Branchen präsentiert, die gemeinsam mit A1 Kunden entwickelt wurden. Vorgestellt werden große Unternehmen, wie ÖBB Rail Cargo und PORR, aber auch KMUs, wie das smarte Schigebiet Saalbach.

Individueller Austausch - Meet the Experts

Beim A1 IoT Day besteht außerdem die Möglichkeit, persönliche Termine mit den IoT ExpertInnen zu vereinbaren und spezifische Fragen zum Thema zu stellen.

Zeitplan zum A1 IoT Day 2020

23. November 2020 ab 14 Uhr live auf Ihrem Screen aus dem A1 Virtual IoT Studio

Ab 14 Uhr: IoT Talks

Ab 17:30 Uhr: A1 IoT Show mit Toto Wolff, Motorsportchef Mercedes-Benz

Rund um die Uhr: A1 IoT Exhibition Area, Meet the Experts

Weitere Infos und Anmeldung