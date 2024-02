Entschädigungszahlungen für verurteilte Homosexuelle

In Österreich war Homosexualität bis in die 1970er Jahre verboten. Mit Donnerstag werden alle Urteile gegen Homosexuelle aufgehoben, die in der Zweiten Republik wegen einvernehmlichem Sex verurteilt worden sind. Damit verbunden sind symbolische Entschädigungszahlungen.