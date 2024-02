EU-Wahl: Statement von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP)

Die ÖVP präsentiert ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die EU-Wahl im Rahmen einer Pressekonferenz, u.a. mit Kanzler und Parteiobmann Karl Nehammer, EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka und Generalsekretär Christian Stocker. Sendungshinweis: ZIB 13, ab 13:00 Uhr in ORF ***Hinweis der Redaktion***: Der ORF bietet als Zusatzservice für die User:innen als Sendebegleitung unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements aus Politik, Chronik, Kultur und Wirtschaft an. Danach sind diese auch als Video on Demand abrufbar. Die thematische Auswahl der Livestreams erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen der Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung."