Regierung investiert in Kinderschutz

Am Mittwoch werden bei einem Kinderschutzgipfel im Bundeskanzleramt ein Zwischenstand der gesetzten Maßnahmen präsentiert und gemeinsam mit Opferschutzorganisationen weitere Schritte besprochen. Das Kanzleramt will heuer 1,2 Millionen Euro in die Hand nehmen.