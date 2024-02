Vier Monate Krieg in Gaza

Seit bereits vier Monaten herrscht nun Krieg in Gaza. Es wird weiterhin um einen Waffenstillstand und die Freilassung weiterer Geiseln verhandelt. Dazu ist am Mittwoch auch US-Außenminister Blinken in Israel eingetroffen. Derzeit sollen noch über 100 Geiseln von der Hamas festgehalten werden.