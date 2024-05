× Freitag 24. & Samstag, 25.05.24 im Westfield Donauzentrum

Von Elektroautos über Plug-in-Hybride und Hybride bis hin zu den neuesten schadstoffarmen Euro-6-Motoren

Erleben Sie die neuesten Modelle vieler Hersteller

In Wiens größtem Einkaufszentrum in der Wagramer Straße stellen die führenden österreichischen Mobilitätspartner während der Driving Days die neuesten und modernsten Automodelle vor, die unsere Zukunft prägen werden.

Informieren Sie sich am 24. und 25. Mai im Westfield Donau Zentrum über die neuesten Angebote. Im Fokus steht weiterhin die E-Mobilität. Die Autopartner präsentieren die angesagtesten Elektro- und Hybrid-Modelle.

Die Autopartner

Im Shopping-Tempel Westfield Donau Zentrum in Wien 22 trifft sich das Who is Who der heimischen Autobranche. Fünf namhafte Autohäuser (Auto Stahl, Ing. Fraenkl + Kirchner GmbH, Bernhard Kandl, Porsche Wien, Opel & Beyschlag GmbH) stellen die angesagtesten Modelle der Marken wie Lexus, Toyota, Honda, KIA, Ford, SSang Yong, Suzuki, Hyundai, Mitsubishi, Škoda oder VW und viele mehr vor, mit denen wir umweltfreundlich in die Zukunft düsen werden.

Mobilität 2.0 live erleben - E-Fuels

Alternative Antriebe werden die Zukunft sein. Neben den E-Autos forscht die Industrie an alternativen Treibstoffen für den klassischen Ottomotor. Wasserstoff wird hier immer wieder genannt. Diese Energie kann in einem Verbrennungsmotor einen Kolben oder eine Turbine antreiben oder in einer Brennstoffzelle Strom erzeugen.

Wasserstoff ist auch eine wichtige Zutat von E-Fuels. Doch was sind E-Fuels? Klimafreundliches Benzin – hergestellt aus Strom, Wasser und Abgasen. Automobilfans können an den beiden Tagen die neuesten Mobilitäts-Stars mit dem besten Design und schadstoffarmen bzw. alternativen Antrieben hautnah erleben und die Autos von innen und außen bewundern. Experten beraten die Besucher:innen.

Neueste E- und Hybrid- Modelle im Überblick

Auch über den Zukunftstrend selbstfahrender Elektroautos können Sie sich bei den Driving Days informieren. Die Autohäuser präsentieren verschiedenste Modelle zum Probesitzen: Das Autohaus

Bernhard Kandl zeigt u. a. den Lexus LBX sowie den Toyota CH-R.

Gleich mit drei verschiedenen Automarken und vielen unterschiedlichen Modellen ist Auto Stahl vertreten wie etwa dem Honda HRV, dem KIA Sportage und dem Ford Puma – da ist für jeden Geschmack das passende Modell dabei. Opel & Beyschlag präsentiert vor Ort u. a. den SSang Yong Torres EVX und den Suzuki Swift.

Der Autohändler Ing. Fraenkel + Kirchner zeigt die neuesten Hyundaiund Mitsubishi-Modelle wie etwa den Hyundai Bayon Mitsubishi Space Star. Und last, but not least begeistert Porsche Wien unter anderem mit den Modellen Škoda Octavia und Škoda Kodiaq sowie mit dem VW Passat und dem VW Tiguan.

Neuwagenkauf – Autohäuser eröffnen neue Horizonte

Entdecken Sie bei den Driving Days die aktuellen Markenautos 2024 und lassen Sie sich rund um die Finanzierung beraten.

Die Themen Klima und Teuerung machen auch vor der Autowahl keinen Halt. Die heimischen Autohändler kennen die Problematik und informieren in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit hohen Kreditzinsen, wie sich Neuwagen trotzdem finanzieren lassen.

Sie haben hierfür die passenden Angebote – nutzen Sie die Driving Days im Westfield Donau Zentrum in Wien 22 und informieren Sie sich rund um Leasing und Kreditverträge. Die kompetenten Verkäufer können Ihnen nicht nur bei der Finanzierung helfen, sondern auch das richtige Fahrzeug für Ihre Bedürfnisse finden.

Sie beantworten gerne alle Fragen rund um die Modellwahl. Diese gibt es in unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten und mit verschiedenen Sicherheitskomponenten. Stellen Sie Fragen betreffend Sicherheitsmerkmalen und rund um den Verbrauch (Strom, Benzin oder Diesel) sowie besondere Features.

Vorbeischauen und die besten Trends moderner Mobilität erleben!