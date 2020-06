Ideen für Badezimmer Deko

Im Badezimmer beginnen wir den Tag und lassen ihn ausklingen. Schon lange ist das Badezimmer nicht mehr nur Mittel zum Zweck, sondern auch Ort der Entspannung und des Rückzugs. Umso wichtiger ist es, für ein wohnliches Flair zu sorgen, sodass man gerne Zeit im Bad verbringt. Bei der Dekoration wird das Badezimmer oft vernachlässigt, dabei ist dieses am einfachsten zu dekorieren.

Farbkonzept für stimmige Atmosphäre

Bei der Gestaltung des Badezimmers spielt die Farbwahl eine große Rolle. Eine gute Atmosphäre kann erzeugt werden, indem Fliesen, Handtücher, Fußmatte und Duschvorhang farblich aufeinander abgestimmt werden. Gut geeignet sind hellere Farben wie Beige, Hellblau oder ein helles Grau. Allerdings sorgen auch kräftige Farben in gediegeneren Bädern für Hingucker.

Es werde Licht

Während bei einem schönen Bad Kerzen oder Windlichter für romantische Stimmung sorgen, ist beim Fertigmachen morgens gutes Licht notwendig. Neben einer ordentlichen Deckenbeleuchtung sollte auch um den Spiegel eine Lichtquelle sein.

Auf die Details kommt es an

Schöne Accessoires sorgen für eine bessere Atmosphäre im Badezimmer. Ein Tablett mit Kerzen sorgt für Stimmung beim Baden. Stylische Wäschekörbe und Aufbewahrungsbehälter sind außerdem ein Muss. Auch nette, kleine Zimmerpflanzen machen sich im Badezimmer hervorragend. Weiters kann ein kleiner Beistelltisch mit Kerzen und beispielsweise nett arrangierten Parfüms dekoriert werden. Auch ein stilvoller Raumduft kann ein schönes Detail sein. Ein schön gerahmter Spiegel ist auch ein absoluter Hingucker.

Deko für das moderne Bad

Vor allem beim modernen Bad gilt: "Weniger ist mehr".Moderne Bäder sehen manchmal etwas steril und lieblos aus, dem kann durch die richtige Dosis Deko entgegengewirkt werden. Weniger aber gezielte Deko ist sinnvoll im modernen Badezimmer. Wichtig ist es gezielt Akzente zu setzen. Man sollte sich bei der Dekoration auf das Wesentliche konzentrieren und mit einigen wenigen Elementen in kräftigen Farben für Stil sorgen. Deko im Vintage Style verträgt sich außerdem gut mit dem modernen Badezimmerstil. Auch stylische Seifenspender und farbige Handtücher können einen guten Eindruck machen. Grünpflanzen können auch für den nötigen Farbklecks im sterilen Bad sorgen.

Essentials mit Stil

Viele notwendige Bestandteile des Badezimmers können gleichzeitig Teil der Deko sein. Der Duschvorhang schützt nicht nur, sondern kann in individuellem Design auch zur Schönheit des Bads betragen. Der Badevorleger kann neben seiner Notwendigkeit auch ein Farbklecks im Raum sein. Genauso ist ein schöner Seifenspender oder Zahnputzbecher ein Blickfang. Auch Körbe, Boxen und Schalen fügen sich gut in das Bild des Bads ein, wenn sie passend gewählt werden. So erfüllen sie nicht nur den Zweck der Aufbewahrung, sondern sind außerdem schön anzusehen.

Bei der Badezimmergestaltung kann der Kreativität natürlich freier Lauf gelassen werden. Dabei sorgen die genannten Tricks auf jeden Fall dafür, dass Ihr Bad zur Wohlfühloase wird.