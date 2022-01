Natürliche Looks mit Spa-Vibe

Passend zum Jahreswechsel wollen viele einen frischen Wind in die eigenen vier Wände bringen – angefangen im Badezimmer, das vielseitiger ist, als so mancher denkt.

Neue Trends, Design- und Dekoideen, aber auch einige Aspekte des alten Jahres warten auf Sie und werden aus einem gewöhnlichen Badezimmer eine Wohlfühloase ganz nach Ihrem Geschmack zaubern. Das sind die Badezimmer- Trends 2022:

Natürliche Farben und Materialien

2022 besonders angesagt ist ein natürlicher, schlichter Look. Leichte Farben wie beige, grau und braun wirken edel, aber dennoch natürlich und verleihen Ihrem Badezimmer einen zeitlosen Chic, der durch runde Formen und schlichte Deko noch unterstützt werden kann. Materialien wie Holz oder Beton zaubern zusätzliche Wärme und halten den Raum trotz Dekorationen natürlich und schlicht. Bei Holzmöbeln eignen sich Hölzer wie Kiefer, Eiche, Lärche oder Walnuss am besten, da sie aufgenommene Feuchtigkeit wieder abgeben und nicht aufschwemmen.

© Getty Images ×

Spa für Zuhause

Besonders in der aktuellen Pandemie- Lage, in der wir nicht wissen wann und wie oft unsere geliebten Saunen und Dampfbäder geöffnet sein dürfen, ist ein eigenes kleines Spa Zuhause ein absoluter Traum. Die Einrichtung muss dafür totale Ruhe ausstrahlen, was Sie durch einen verputzten, statt gefliesten Boden erreichen können. Bei den Farben der Dekorationen und Bad-möbel empfehlen wir Naturfarben wie beige oder grau und Pastelltöne, die bereits eine eigene Gelassenheit innehaben. Dazu passen dann eine eingebaute Saune mit Glaswänden und eine luxuriöse Wellnessdusche perfekt.

© Getty Images ×

HighTech Bäder

Alle Fans der Smart- Home- Technologien werden von einem Badezimmer im HighTech- Style begeistert sein. Mit modernem Design und neuster Technik kann Ihr Bad zu einem ganz persönlichen, individualisierten Ort der Entspannung werden. Mit den konfigurierbaren Duschköpfen von RainTunes können Sie Wassermenge, Strahlart und Temperatur, sowie Video, Klang, Licht und Aroma individuell und passend zu Ihrer Stimmung einstellen, um maximales Wohlbefinden zu garantieren. Dazu eine spannende LED- Beleuchtung und Ihr Badezimmer erfüllt den neuen Trend zu 100%.

Waldgrüne Badezimmer

Bei den Farben, die sich in den Badezimmertrends 2022 wiederfinden, steht Waldgrün im Mittelpunkt. Eine Waldgrüne Wand kann gemütlich mit Holzelementen kombiniert werden, wirkt allerdings auch chic und elegant, wenn dunkle Möbel mit matten Armaturen oder aus Marmor platziert oder Akzente in Gold gesetzt werden. Wer nicht gleich eine ganze Wand streichen mag, kann mit Textilien und anderen Dekorationen kleine Farbklekse ins Zimmer bekommen.

© Getty Images ×

Edler Schwarz- Weiß Look

Wer es klassisch halten will und Farben eher vermeidet, der liegt auch 2022 mit einem edlen Schwarz- Weißen Badezimmer voll im Trend. Minimalistische Dekorationen, viel Stauraum, damit Nichts herumsteht, und Marmoroptiken runden den cleanen Look optimal ab. Und wer doch etwas "Leben" im Raum haben will, kann mit einzelnen Pflanzen Akzente setzen.

© Getty Images ×

Die Badezimmer- Trends 2022 sollen eine Wohlfühlatmosphäre, Comfort und Gemütlichkeit garantieren. Neben Naturmaterialien und schlichten Farben spielen auch Home- Saunen diese Jahr eine große Rolle.