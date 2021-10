Caro Daur, Gerda Lewis und Co.

Kuschelige Sofas, runde Esstische und farblich abgestimmte Dekorationen – von Influencerinnen kennen wir perfekt eingerichtete Wohnungen. Wir verraten Ihnen, welche Dekorationen besonders trend sind und welche Accessoires auf keinen Fall fehlen dürfen.

Das sind die Dekotrends der Influencerinnen, die für Inspiration und Lust am Dekorieren sorgen:

Personalisierte Bilderwände

Egal ob an der Wand hängend oder auf einem Regal positioniert: Bilderwände mit verschiedenen Postern in schlichten Rahmen machen aus einer langweiligen weißen Wand einen absoluten Hingucker. Mit verschiedenen Motiven lässt sich die Wand personalisieren und je nach Lust und Stimmung verändern. Eine große Auswahl an Postern in verschiedenen Größen gibt es zum Beispiel bei Desenio. Unser extra Tipp: Wenn Sie die Bilderrahmen auf einem Regal platzieren, können Sie dem Ganzen mit hübschen Vasen oder Kerzen noch mehr Charme verleihen und für einen vollständigen Look sorgen.

Bücherstapel zur Dekoration

Wer denkt, Bücher sind nur zum Lesen da und können danach im Regal verstauben, liegt falsch. Gerda Lewis zeigt wie man die schicken Wälzer dekorativ verwenden kann: Zwei oder drei dicke Bücher mit hübschem Einband auf dem Wohnzimmertisch oder der Kommode schräg übereinanderstapeln und mit einer Kerze oder kleinen Vase kombinieren. Wir lieben den Look!

Hohe Spiegel in Wellenform

Ein großer Spiegel für Ganzkörper und Outfit- Bilder ist ein Muss in der Wohnung jeder Influencerin. Doch es ist schon lange nicht mehr der klassisch eckige Spiegel, den wir in den ootd- Storys sehen – viele Mädels präsentieren uns ihre Outfits in hohen Spiegeln in Wellenform! Unser Favorit: Der Spiegel von Caro Daur. Die gewellten Ränder verleihen dem Accessoire Charme und schenken dem Gesamtbild eine neue, aufregende Atmosphäre.

Große Vasen mit bunten Sträußen

Blumen bringen Frische und Lebendigkeit. Vor allem in schönen großen Vasen sind die bunten Sträuße eine Dekoration, die für Farbakzente und Kontrast in einem eingerichteten Zimmer sorgt. Im Frühling Tulpen, im Sommer bunte gemischte Sträuße und tolle Dahlien im Herbst: Pflanzen schenken Lebensfreude und gute Laune. Und ist der Strauß besonders schön, hält er sicher auch für ein hübsches Selfie her ;)

Kerzen in allerlei Formen und Farben

Perfekt eingerichtet und dekoriert ist ein Zimmer erst, wenn auch Details und Kleinigkeiten ihren Platz finden. Eine Dekoration, auf die Sie auf keinen Fall verzichten dürfen und die auch in der Einrichtung der Influencer immer wieder zu sehen ist, sind Kerzen. Ob schmal und hoch, in außergewöhnlichen Formen oder Farben oder in Gläsern mit Geruch: Kerzen machen ein Zuhause wohnlich und sorgen vor allem in den kälteren Monaten für gemütliche Stimmung. Natürlich können die Kerzen auch nur als Dekoration dienen und die tollen Designs auf Regalen oder Tischen platziert werden, so wie die Influencerin Liv es vormacht.