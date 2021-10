Bunt, flauschig oder rund

Teppiche machen Zimmer wohnlich, gemütlich und verleihen jedem Raum seinen eigenen Charme. Egal ob knallbunter Statement- Teppich oder dezenter Läufer: jeder Vorleger hat seine eigne Wirkung und macht Ihre Wohnung zu einem Zuhause.

Haben Sie noch nicht die passenden Teppiche für Ihre Vier Wände gefunden, lassen Sie sich gerne inspirieren! Wir verraten, welcher Teppich sich für welchen Einrichtungsstil und welches Zimmer am besten eignet und auf was Sie beim Kauf beachten sollten.

Ein Statement Teppich fürs Wohnzimmer

Das Wohnzimmer ist oft der Raum, in dem wir am meisten Zeit verbringen. Hier soll es gemütlich und wohnlich sein und zum Entspannen einladen. Ein großer Teppich, der zur Einrichtung ihrer Wohnung passt, ist für diese Atmosphäre ideal. Am besten wird er unter dem Sofa platziert, um die bequeme Stimmung der Couch auf das ganze Zimmer zu übertragen.

Ist Ihr Style eher schlicht, sorgt ein weicher, einfarbiger Teppich Woll- oder Hochflorteppich in einer dezenten Farben wie beige für den passenden Look in Ihrem Wohnzimmer. Auch Teppiche mit schlichten Motiven wie Ornamenten oder runden Formen, die sich farblich kaum vom Hintergrund abheben, sind hübsch und trendy. Wer es etwas aufregender und mit mehr Farbe mag, der kann natürlich auch zu bunten Statement- Teppichen greifen. Ein Teppich in verschiedenen Farben dient als Blickfang und macht Ihr Wohnzimmer zu einem echten Hingucker.

Dezente Teppiche für Esszimmer und Küche

Im Esszimmer und der Küche sind weiche Teppiche fehl am Platz. Hier dienen die Accessoires hauptsächlich dafür den Boden zu schützen und den Lärm von schrammenden Stuhlbeinen zu dämpfen. Der Teppich sollte nicht allzu groß sein und möglichst flach – das heißt ohne lange flauschige Fäden. Kurzflorteppiche aus Synthetik oder ähnlichem Material eignen sich am besten.

Es muss allerdings kein einfarbiger, dezenter Teppich sein: Auch Muster und Farben machen sich in einer schlicht eingerichteten Küche gut und werten den Raum auf!

Weiche Flausch- Teppiche fürs Schlafzimmer

Im Schlafzimmer soll es vor allem eins sein: warm und gemütlich. Für diese Atmosphäre eignet sich ein Hochflorteppich am besten. Platzieren Sie ihn direkt vor Ihrem Bett, damit Ihre Füße am Morgen als erstes den weichen Boden berühren und Sie mit einem Gefühl von Wolke 7 in den Tag starten können. Bei kleinen Schlafzimmern empfehlen wir schmalere Teppiche, die das Zimmer optisch größer erscheinen lassen. Hierfür perfekt: Fellteppiche aus Kunstfell! Generell sollten Sie im Schlafzimmer zu dezenten Farben greifen, die ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit vermitteln.

Robuste Teppiche für den Flur

Im Flur halten wir uns nicht lange auf, er dient eigentlich nur als Übergangsraum. Dennoch soll auch dieser Teil der Wohnung wohnlich gestaltet werden – ein Teppich ist dafür ideal. Da Flure oft lang und schmal sind, eignen sich Teppiche in Form eines Läufers am besten. Achten Sie bei der Größe darauf, dass links und rechts zwischen Wand und Teppich mindestens 15 cm Platz sind und sich die Haustür noch ohne Probleme öffnen lässt. Gerne darf der Teppich bunt, oder mit Fransen verziert sein, das Material sollte allerdings robust und strapazierfähig sein. Teppiche aus synthetischem Material zum Beispiel halten viel aus und sind einfach in der Waschmaschine waschbar.

Spielerische Teppiche im Kinderzimmer

Im Kinderzimmer darf es bunt werden: Teppiche in bunten Farben, mit Mustern oder in verschiedenen Formen machen das Zimmer kindlich und bringen eine spielerische Atmosphäre in den Raum, die den Kleinen sicher gefällt. Besonders cool sind Spielteppiche mit Abbildungen, auf denen die Kids direkt spielen können – ein echtes Highlight.

Mit dem richtigen Teppich lässt sich die Einrichtung jedes Zimmers optimal abrunden und die gewünschte Atmosphäre unterstützen. Achten Sie auf Farbe und Material der Teppiche und wählen Sie Modelle, die zu Ihrem Einrichtungsstil passen!