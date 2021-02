Die Pandemie hat unser Leben in vielen Bereichen geändert. Auch das Wohnen hat einen neuen Stellenwert erlangt. Welche Trends sind entstanden und wie beeinflussen diese in Zukunft unser Wohnverhalten?

Das deutsche Zukunftsinstitut hat sich mit diesen Fragen in ihrem Home Report näher beschäftigt. Wir haben die aktuellsten Wohntrends für Sie zusammengefasst.

1. Revival von Balkonen - Romancing the Balcony

© Getty Images

Spätestens seit Beginn der Coronakrise haben Balkon, Terrasse und Garten stark an Bedeutung gewonnen. Besonders im städtischen Bereich wird der Balkon nun mehr geschätzt und genutzt. Er ist ein Zufluchtsort an der frischen Luft und bedeutet Freiheit. Die Nachfrage nach Wohnungen mit Terrasse oder Balkon ist demnach enorm gestiegen. Schon wenige Quadratmeter Balkon sollen die Lebensqualität erhöhen, daher sprechen ArchitektInnen rund um den Globus mittlerweile schon davon diese als grundlegendes Menschenrecht zu erheben und im Baurecht zu verankern. Der Home Report 2021 prophezeit auf alle Fälle, dass der Balkontrend auch nach der Pandemie bestehen bleiben wird.

2. Hotelfeeling Zuhause - Home Suite Home

© Getty Images

Der Urlaub im Hotel ist in Pandemiezeiten häufig ausgeblieben. Hotelsuites sind das neue Vorbild für den Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden. Hotelzimmer zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Hier kann man entspannen, gemütlich schlafen und ebenso arbeiten. Außerdem ist das Badezimmer im Hotel oft wie ein Spa. Die Einrichtung dieser komfortablen Suites soll in Zukunft Vorbild für das eigene Daheim sein.

Mit diesen Tipps schaffen Sie das Hotelfeeling Zuhause:

Belohnen Sie sich mit einem Betthupferl am Kissen.

Sorgen Sie für das Feeling wie im Hotelbett durch mehrere Polster.

Testen Sie die mehrfache Lakentechnik wie im Hotel.

Stellen Sie frische Blumen ins Schlafzimmer.

Gönnen Sie sich kleine Spa-Behandlungen wie Gesichtsmasken.