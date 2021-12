Eine modulare und hochflexible Automatisierungsplattform, die allen Anforderungen der wachsenden Digitalisierung entspricht – das ist Vario-X von Murrelektronik. Sensorik und Aktorik werden so schaltschranklos und dezentral ins Feld gebracht.

Höhere Kundenanforderung und zunehmender Fachkräftemangel verändern die Welt der Automatisierung rasend schnell. Vario-X bietet 40% schnellere Installation, eine gänzlich schaltschranklose Automatisierung und lässt sich an allen gängigen Profilsystemen befestigen und

Die Integration von dezentralen Servoantrieben benötigt ein zuverlässiges Spannungs-, Signal- und Datenmanagement – dafür sorgt Vario X. Die Sensorik und Aktorik wird so ins direkte Maschinenumfeld gebracht. Das Herzstück sind robuste, wasser- und staubdichte Gehäuse, die die Spannungsversorgung, Steuerung, Switches, Sicherheitstechnik und IO-Module beinhalten und außerdem im Extremfall sogar Trittbelastungen standhalten.

100 Prozent schaltschranklose Automatisierung – 40 Prozent schnellere Installation



Aufgrund von vorkonfektionierten M12- und MQ15-Steckern erfolgt die Installation und Verkabelung der Sensorik und Aktorik nach dem Plug-and-Play-Prinzip fehlerfrei und in kürzester Zeit. Die zeitraubenden und teuren Installationsarbeiten am Schaltschrank entfallen so. Reicht eine Station für die gesamte Maschinensteuerung nicht aus, können problemlos weitere Stationen etwa für eine zusätzliche Stromeinspeisung dezentral in der Maschine platziert und miteinander verbunden werden. Ebenso lassen sich einzelne IO-Module auch ganz ohne Backplane an der Sensorik/Aktorik installieren, um Signale direkt dort einzusammeln.

Effizienz und Elektrik

Vario-X bietet eine effizientere Alternative zu der Pneumatik. Die konsequente Elektrifizierung von Fertigungsprozessen sorgt für einen deutlich höheren Wirkungsgrad und eine effiziente Aktorik.

Pneumatik durch Elektrik zu ersetzen bringt allen Beteiligten nur Vorteile. Unternehmer können teure und ineffiziente Pneumatik in den Werkshallen reduzieren, Produktionsplaner können sich auf einen Energieträger – Elektrik – fokussieren und die Mitarbeitenden haben endlich die Möglichkeit in einem leiseren Arbeitsumfeld arbeiten. Auch auf die Umwelt wirkt sich dieser Umstieg positiv aus.

Digitaler Zwilling für Planung, Installation, Betrieb und Service

Die mit Vario-X automatisierte Anlage hat von Anfang an einen digitalen Zwilling: Ein bewegliches 1:1 Abbild der echten Anlage, das alle Funktionen und Parameter des späteren Systems beinhaltet – und das bereits in der Projektphase, schon bevor das erste mechanische Bauteil bestellt oder montiert wurde. Mithilfe von Augmented Reality (AR) kann die digitale Anlage - mit demselben Steuerungsprogramm welches später auf der realen Maschine läuft – direkt digital in die spätere Produktionshalle gestellt werden. So können die Bewegungsabläufe und Funktionen vorab virtuell betrachtet werden.

