Nach dem Lockdown die Wohnung neu dekorieren

Die Wohnung ist der wichtigste Rückzugsort für den Menschen und deshalb möchten wir uns darin wohlfühlen. Wie das 2021 am angesagtesten möglich, erfährst Du hier:

Pastelltöne sind angesagt

Ruhe und Geborgenheit ist besonders nach einem Nerven zerreibenden Coronajahr sehr wichtig und daher ist es im Trend Möbel in Pastellfarben zu kaufen. Egal, ob dunkle oder helle Farben, die Pastelltöne haben eine beruhigende Wirkung auf den Menschen. Zusätzlich kann die Wohnung noch mit Lavendel oder Flieder verschönert werden.

Der Kontrast muss stimmen

Im Gegensatz zu den Möbeln sollte die Dekoration in der Wohnung lebendig und aufregend wirken. Goldene Verzierungen auf Tischdecken oder knallige Kissen auf der Couch kontrastieren wunderschön mit den pastellfarbenen Möbeln und geben dem Leben wieder den Schwung, den es nach der langen Zeit im Lockdown benötigt. Allerdings sollte auch nicht übertrieben werden. 3-4 Kernfarben, auf die man sich festlegt, reichen völlig aus.

Urlaubsfeeling in den eigenen vier Wänden

Da viele von uns dieses Jahr nicht an den Strand fahren, muss man sich eben den Strand in die Wohnung holen. Im Sommer 2021 sind besonders geflochtene Körbe, wie man sie aus Griechenland kennt, sehr beliebt. Als pflanzliche Dekoration können Kakteen auf die Fensterbretter gestellt werden. Auch Bilder mit dem Motiv „Meer“ oder „Sonnenuntergang“ sind sehr beliebt und sind in jeder Wohnung der Hingucker schlechthin. Auch Andenken aus früheren Urlaubsreisen können die ideale Dekoration für das Wohnzimmer sein oder Du kaufst dir eine alterscheinende Büste und dekorierst damit die Fernsehvitrine.

Zusammengefasst ist der Sommer 2021 sehr vielfältig und kontrastiert, denn die schlichten Pastellfarben lassen aufatmen und auf eine bessere Zeit nach Corona hoffen, die knalligen, starken Farben wecken die Abenteuerlust und die antiken Gegenstände erinnern an eine Zeit voller Reisen und Spaß.