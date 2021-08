Lichtstimmung

Die Lampentrends 2021 bringen einige Highlights in Ihre Wohnräume. Von ausgefallenen Statement-Pieces bis hin zu einfache Leuchten in Erdtönen: Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Licht schafft eine Atmosphäre zum Wohlfühlen, Entspannen und Arbeiten und ist gleichzeitig ein notwendiges Element, das für viele physiologische Prozesse in unserem Körper verantwortlich ist. Mit der richtigen Lampe können wir unseren Lebensraum zur Wohlfühloase gestalten und unseren Lebenskomfort erhöhen.

"Set a Sign"

Unter dem Motto „Set a Sign“ wollen Individualist*innen ein Zeichen in den eigenen vier Wänden setzen. Es ist alles erlaubt, was auffällt und auf edle Weise ein Stück over the top ist. Mit außergewöhnlichen Leuchtendesigns und einmaligen Statement-Pieces können sich Personen mit Vorliebe zur Extravaganz auf gestalterische Weise ausleben und verwirklichen.

Glamourös minimalistisch

Bei diesem Lampentrend 2021 werden Gegensätze vereint: Es geht um luxuriöse Leuchtendesigns, die gleichzeitig so minimalistisch wie nur möglich sind. Besonders beliebt sind Leuchten in unterschiedlichen Messing- und Goldnuancen, verpackt in schlichten Formen.

© GettyImages ×

Skandi-Vibes

Neben dem skandinavischen Möbelstil ist nordisches Design auch bei Leuchten sehr populär. Eines der wichtigsten Materialen ist natürlich Holz: Vor allem helle, im Norden einheimische Hölzer wie Birke, Kiefer und Fichter bilden die Basis der Skandi-Leuchten. Weitere Materialen wie Baumwolle, Leder, Federn, Kupfer, Leinen oder Glas vereint mit frischen, hellen Farben sorgen für einen natürlichen Flair und Wohlfühl-Charakter.

© GettyImages ×

Elegant aber cool: Schwarz, Grau und Silber

Grau-, Schwarz- und Silbertöne sind elegant, hochwertig und modern. Die Nuancen wirken auf den ersten Blick eher kühl, verbreiten aber im Zusammenspiel mit warmem Licht eine angenehme Ruhe im Raum. Eine Statement-Lampe in elegantem Schwarz oder Silber passt überall hin und strahlt eine coole und lässige Wirkung aus. Um die grauen Leuchten etwas aufzuwerten, kombinieren die Designer*innen das kühle Grau mit ausgefallenen Materialen, Verarbeitungen, Aufdrucke und Musterungen.

© GettyImages ×

Erdtöne: von zartem Beige bis zu sattem Braun

Lichtdesigns in Beige- oder Brauntönen sorgen für eine wunderschöne, harmonische Atmosphäre in den eigenen Wohnräumen. Leuchten und ganz besonders der Lampenschirm in schwungvollen, eckigen, spitzen und sanften Formgebungen präsentieren sich in Harmonie mit gemütlich-warmweißem Licht. Diese Lichtdesigns lassen sich ganz leicht mit fast allen Farbtönen kombinieren.