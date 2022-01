Das passt zu Ihnen

Ein neues Jahr hat begonnen, es ist Zeit neuen Wind in die Wohnung zu bringen, mit neuen Akzenten die alte Einrichtung aufzufrischen und sich rundum wohlzufühlen.

In unserem Interior- Horoskop verraten wir Ihnen welche angesagten Dekorationen und Einrichtungen zu Ihnen passen - basierend auf Ihrem Sternzeichen. Denn die Sterne wissen was Sie mögen!

Wassermann

Der Wassermann liebt das Außergewöhnliche und Originelle. Er sprüht vor neuen Ideen und umgeht Routinen. Vorhersehbares ist für den Wassermann langweilig.

Der Wassermann braucht originelle Dekoration, die nicht langweilig wird. Unikate, wie das Geschirr von HK Living sind perfekt für unkonventionelle Wassermänner!

Fische

Fische haben ein großes Herz und sind äußerst empathische Menschen. Sie sind bescheiden, gutmütig, gehen Konflikten lieber aus dem Weg und leben oft in ihrer eigenen kleinen Traumwelt.

Fische lieben eine ruhige, romantische Umgebung ohne viel Schnickschnack. Die Einrichtung muss gemütlich sein und Geborgenheit ausstrahlen – zum Beispiel durch Windlichter oder Lichterketten.

Widder

Widder sind zielstrebige, abenteuerlustige Persönlichkeiten, die es ausgefallen und auffällig mögen!

Einrichtung, die den Widder glücklich macht, ist bunt und originell. Große Dekoobjekte, die echte Hingucker sind, machen ein Widder Zuhause perfekt.

Stier

Stiere sind verlässliche Familienmenschen, die das Schöne im Leben suchen und lieben – vor allem in der Natur. Er ist kreativ und hat ein Gespür für Farbe und Form.

Die Einrichtung des Stiers ist gemütlich und naturbelassen. Materialien wie Holz oder Wolle und Naturfarben wie grün und braun machen die Einrichtung perfekt.

Zwilling

Zwillinge sind immer in Bewegung und lieben den Austausch mit anderen. Ihre Zeit verbringen sie am liebsten in Gesellschaft oder auf aufregenden Reisen.

Zwillinge kennen immer die neusten Trends und mögen es nicht langweilig. Dekoration in Trendfarben und stylische Möbel sind typisch für den Zwilling.

Krebs

Krebse sind sensible, emotionale Menschen. Sie wollen nur das Beste für ihre Liebsten, sind hilfsbereit und bescheiden.

Die Einrichtung eines Krebs ist minimalistisch und behaglich. Weiche Farben und feine Linien, ähnlich dem Japandi Stil, passen perfekt.

Löwe

Löwen stehen gerne im Mittelpunkt, sind selbstbewusst und voller Energie. Sie lieben den Luxus und einen extravaganten Lebensstil.

Im Hause des Löwen darf es luxuriös ausschauen und glitzern. Auffällige Dekoobjekte wie Statuen oder große, glänzende Spiegel sind für die selbstbewussten Löwen ideal.

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein rationales Organisationsgenie. Sie liebt das Symmetrische und Exakte und braucht klare Formen.

Die Einrichtung der Jungfrau muss sich an einem Konzept orientieren und eine klare Struktur erkennbar machen. Klassisch und edel sind die Grundpfeiler ihrer Dekoration.

Waage

Waagen brauchen Ästhetik und Harmonie in ihrem Alltag. Sie sind große Kultur- Fans und lieben Literatur, Musik und Kunst.

Auch die Dekorationen im Waage- Haus sind harmonisch und eher schlicht. Dekoartikel wie ein alter Schallplattenspieler oder große Bücherregale kommen für die Waage in Frage.

Skorpion

Skorpione haben ihren eigenen Kopf und gehen mit Mut an jede Herausforderung. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und haben kein Problem damit, ihre Meinung kundzutun.

Der Skorpion ist eigensinnig und hat einen ganz individuellen Geschmack. Bei der Einrichtung wird Mut gezeigt: Statement- Möbel finden beim Skorpion ihren Platz.

Schütze

Schützen sind offene, fantasievolle Personen, die neben einem geregelten Alltag immer auch ein kleines Abenteuer brauchen. Sie sind unbekümmert und lebensbejahend.

Bei der Schütze darf es fantasievoll und spannend zugehen, jedoch nicht zu außergewöhnlich. Ein bisschen Abendteuer lässt sich durch ausgefallene Kissenhüllen oder Lampen integrieren.

Steinbock

Steinböcke sind äußerst perfektionistische Personen mit viel Elan und Ausdauer. Sie sind Karrieremenschen und legen Wert auf Qualität.

Die Einrichtung der Steinböcke ist elegant und qualitativ hochwertig. Der Industrial- Chic in schlichten Farben passt ideal.

Jedes Sternzeichen hat individuelle Charakterzüge, Interessen und Vorlieben, die sich auch in der Einrichtung perfekt umsetzen und wiederfinden lassen.