Man muss nicht erst in einer Großfamilie leben, um den Wert von cleverem Stauraum zu schätzen.

Sommer- und Wintergarderobe, Sportsachen, Dirndl, Krawatten, Gürtel und Ballkleid wollen ebenso gut untergebracht sein wie Sandalen, Stiefel und Co. Und zwar möglichst so, dass man sie bei Bedarf auf einen Griff zur Hand hat.

Für viele Menschen ist ein begehbarer Schrankraum ein Hauch von Luxus. Mit Gleittüren, bei denen automatisch das Licht angeht, wenn man sie öffnet. Mit einer individuellen Innenausstattung an den Wänden, wo geschmackvolle und praktische Ordnung herrscht. Aber auch ein Dachausbau mit Dachschrägen-Schränken, Treppenverbauten oder ein Einbauschrank in Ihrem An- und Umkleidebereich können dafür sorgen, dass Sie sich jeden Tag ein bisschen wie ein Star in einem guten Film fühlen.

Geplant bis ins letzte Detail

Bei P.MAX® wird jede Einrichtung von Grund auf völlig individuell am Computer geplant. Zur besseren Vorstellung erhalten Sie bereits während des Planungsgesprächs eine 3D-Ansicht Ihrer neuen Einrichtung in Form und Farbe. Mit dem neuen Service-Angebot: Virtual Reality bekommen Sie dabei ein 360° Erlebnis und flanieren dabei virtuell durch Ihre neu eingerichteten Räume. Sie sehen dabei Ihre Möbel fotorealistisch und realer Größe.

Genügend Stauraum für alles Mögliche

Je nach Raumsituation verwandelt P.MAX® auch Räume, Ecken, Nischen und Bereiche unter Treppen in einen funktionellen Stauraum, wo variable Systeme Platz für alles Mögliche schaffen. Mit maßgefertigten Fächern, Laden, Innenladen und Rollfächern. Mit Kleiderstangen, einem Kleiderlift, ausziehbaren Kleiderbügeln, Krawatten- und Gürtelhaltern. Und selbstverständlich auch mit einem ebenso funktionellen wie stylischen Beleuchtungssystem.

Egal ob offenes Regalsystem, straffes Schrankmöbelambiente oder raumhohe und raumteilende Gleitschiebetüren, die einzigen Vorgaben sind Ihre Wünsche. Nach dem Motto „Alles ist mö(b)lich“ gilt das natürlich auch für den Einbau eines versteckten Tresors oder eines Geheimfaches.

Ihr Schrankraum zum fairen Preis ohne Sondermaßzuschlag

Wie bei P.MAX® in allen Bereichen üblich, genießen Sie auch bei Schrankräumen in Sachen Preis ein volles Mitspracherecht. Je nach Auswahl des Materials und der individuell gefertigten Maßmöbel in Tischlerqualität beeinflussen Sie die Kosten ganz nach Ihren Möglichkeiten. Beachten Sie dabei bitte, dass P.MAX® keinen Sondermaßzuschlag sondern rein den tatsächlichen Materialbedarf berechnet.

Die P.MAX®-Vorteile auf einen Blick:

• Ausmess-Service mit vor Ort Heimberatung

• 3D-Planung mit Virtual-Reality

• hauseigene Herstellung

• Österreichische Tischlerqualität

• Lieferung

• Tischlermontage

Preis-Tipp: Die Menge macht den Preis. Auch hier bitet P.MAX® eine faire Lösung an. Sie sparen bis zu -30% Mengen-Rabatt, je nach Kaufwert und gültig auf alle Möbel, Geräte, die Ausstattung und auch die Möbelmontage.

Service-Tipp: Ausmess-Service mit vor Ort Heimberatung.

Gerne stellt Ihnen P.MAX® auch einen Ausmess-Service mit vor Ort Beratung zur Verfügung, damit später mit Sicherheit alles auf den Millimeter genau nach Maß und Ihren Wünschen passt.

Full Service-Angebot:

P.MAX® plant Ihren Schrankraum, Dachbodenausbau, Ihren Treppenverbau etc. am Computer samt Virtual Reality in 3D kostenlos. Sie reduzieren den Preis um weitere 5 % des Einkaufswertes, wenn Sie Ihre Schrankmöbel selbst abholen. Natürlich können Sie gerne unseren Lieferservice in Anspruch nehmen. Auch hier haben Sie die Wahl der Selbstmontage oder Sie nehmen unseren professionellen Tischler-Montageservice in Anspruch. Denn wie bei der gesamten Gestaltung Ihres Schrankraumes haben Sie auch hier die freie Wahl.