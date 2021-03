Sie sind auf der Suche nach dem passenden maßgefertigten Badzimmer? P.MAX® hat die perfekte Badezimmerlösung.

Die Bedeutung des Badezimmers hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Denn zwischen Badewanne und Waschtisch geht es nicht mehr nur um Pflege, sondern auch um Rückzug. Um die perfekte Atmosphäre zum Entspannen und Erholen am Abend und für das Vitalisieren am Morgen vor einem ereignisreichen Tag. Aus diesem Grund werden Badezimmer einerseits immer praktischer und funktioneller. Andererseits immer wohnlicher und damit individueller. Deshalb spricht alles für ein Badezimmer von P.MAX®.

Alle Freiheiten im Badezimmer nach Maß

Individualität, Funktionalität und Qualität haben in jedem Badezimmer genügend Platz. Auch in Ihrem. In diesem Sinne plant P.MAX® mit Ihnen Ihr Einzelbad, Doppelbad oder Eckbad von Grund auf bis ins kleinste Detail. Selbstverständlich fotorealistisch in 3D. Wodurch Sie sich sofort ein Bild von Ihrem Wunschbad in den gewählten Farben und Materialien machen können.

Oder anders gesagt: Wir planen Ihr komplettes Badezimmer nach Maß: ohne Designvorgaben, völlig frei in der Gestaltung und zu einem fairen Preis.

Wohlbefinden im Bad ist messbar

Die Einrichtungsprofis von P.MAX® freuen sich auf Ihren Besuch in einer unserer Filialen. Nehmen Sie am besten gleich den Plan Ihres Badezimmers mit. Andererseits können Sie auch gerne unseren Ausmessdienst in Anspruch nehmen. Der Profi misst Ihr Badezimmer millimetergenau aus. Inklusive aller Nischen, Wandvertiefungen und Dachschrägen.

Auf Basis der genauen Maße entwerfen wir Ihr Bad nach Ihren Wünschen und inspirieren Sie mit passenden Ideen. Zum Beispiel:

Oberflächen in verschiedensten Materialien in über hundert Farben und beinahe unendlich vielen Farbkombinationen

Badezimmermöbel, von der Badzeile bis zur Ecklösung über Hängeschränke bis zu großzügigen und beleuchteten Spiegelpaneelen

Aufsatz- und Unterbaubecken, Waschtische (z.B. aus Corian) und Armaturen sowie Beleuchtungssysteme von renommierten Markenherstellern

Geschmackvolle Verbauten von Waschmaschinen, Wäschekörben, Wäscheabwurfschächten etc.

Einbau von Radios bzw. Unterhaltungselektronik

Individuelles Badezimmer zum individuellen Preis

Badezimmer von P.MAX® sind die optimale Lösung für jeden Raum und für jedes Budget. Denn über das Design hinaus bestimmen Sie auch den Preis wesentlich mit. Rechnen Sie mit einem absolut fairen Preis-/Leistungsverhältnis, dessen Höhe vor allem von der Materialart und dem Materialbedarf abhängt. Und von der Wahl der Ausstattung. Wie bei P.MAX® üblich, berechnen wir auch bei Badezimmermöbel keine Sondermaßzuschläge.

Installationspaket oder Do-it-Yourself

Bei P.MAX® haben Sie alle Freiheiten. Entweder Sie montieren Ihr Bad inklusive Wasseranschluss selbst. Oder Sie nehmen unsere Tischlermontage samt Installationspaket in Anspruch.

Selbst abholen oder liefern lassen

Holen Sie Ihr Bad selbst von unserer Zentrale in Stockerau oder Ihrer nächsten Filiale ab, sparen Sie 5 % des Auftragswertes. Oder Sie nutzen einfach und bequem unseren Lieferservice.

Profi-Tipp für Ihr Badezimmer

Gerade im Badezimmer ist der Stauraum besonders wichtig. Bei Standardbädern ist der Ausschnitt der Siphonlade mittig platziert, sodass Stauraum verloren geht. Nicht so bei P.MAX®. Denn wir setzen den Ausschnitt in der Lade dorthin, wo er genau passt. Dadurch bleibt wertvoller Platz für Sie in der Lade erhalten.

R.Ganglberger, langjähriger Einrichtungsprofi und Filialleiter in der P.MAX® Filiale Linz Urfahr