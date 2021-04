Frühling ist die Zeit der Veränderung; es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um die Wohnung ein wenig aufzuwerten. Diese Unternehmung muss allerdings keine kostspielige sein.

Auch mit wenig Geld ist es möglich die Wohnung neu erstrahlen zu lassen.

Farbliche Veränderung

Einem Raum ein neues Lebensgefühl zu verleihen, lässt sich mit einem Wandanstrich erzielen. Dabei muss nicht das gesamte Zimmer gestrichen werden, eine Akzentwand alleine sorgt für mehr Farbe und kostet weder viel Zeit noch Geld.

Lichterketten

Eine Lampe alleine wirkt zu langweilig? Die Antwort darauf sind Lichterketten. Diese erhält man in verschiedensten Längen, Farben und Formen und für einen günstigen Preis in den meisten Einrichtungsläden oder auch in Online-Shops. Lichterketten sind nicht nur schöne Dekoration, sondern sorgen für mehr Licht im Raum. Ob auf Wänden, Regalen oder vor Fenstern, Lichterketten machen gute Laune!

Kerzen

Um für eine angenehme Atmosphäre zu sorgen, lassen sich Kerzen einsetzen – warmes Licht, Duft oder auch einfach das Flackern der Flamme verleihen der Wohnung vor allem in der Nachtzeit eine wunderschöne Stimmung. Wer nicht die Möglichkeit hat, echte Kerzen anzuzünden, dem bleibt die Option der LED-Kerzen – diese sind ungefährlich und bewirken trotzdem eine angenehme Beleuchtung.

Stoff

Stoff sorgt für Farbe – ob es nun Teppiche, neue Polsterüberzüge in der Wandfarbe, Bettwäsche oder Vorhänge sind – das alles sind Dinge, mit denen Sie farbliche Veränderung erzielen können. Bonus-Tipp: All diese Stoffprodukte mit der Akzentfarbe des Raumes abstimmen, um für mehr Harmonie und Gemütlichkeit zu sorgen.

Pflanzen

Pflanzen sind nicht nur für die Luftqualität hervorragend, sie erfreuen auch das Auge und das Herz. Neue Zimmerpflanzen peppen den Raum auf und erzeugen eine frische Stimmung, ohne Ihre Geldtasche zu belasten.

Mit diesen Empfehlungen erzielen Sie einen neuen Look für Ihr Zuhause, ohne tief in die Taschen greifen zu müssen. Kleine Farbakzente, Lichtveränderung und neues Grünzeug – so gelingt das günstige Aufpeppen.