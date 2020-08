Geradlinig, schlicht, clean und doch natürlich: Modern Living liegt voll im Trend.

Wer sich auf Interior-Seiten oder auf Pinterest umsieht, weiß bereits, dass Modern Living die aktuellen Wohntrends dominiert. Minimalistisch, nachhaltig und geradlinig ist der Wohntrend Modern Living, der an den skandinavischen Einrichtungsstil erinnert. Der neue Wohntrend macht Ihr Zuhause zur absoluten Wohlfühloase.

Weniger ist mehr

Der Wohnstil Modern Living ist unaufdringlich und ungekünstelt, dennoch bleibt Raum für Nachhaltigkeit und Natur. Minimalismus, schlichtes Design und dezente Farben stehen für den Wohntrend - ganz nach dem Motto "Weniger ist mehr". Es sollen lieber weniger dafür hochwertige Einrichtungsgegenstände gewählt werden.

Bewusst und nachhaltig

Beim Modern Living werden die Materialien und Stoffe bewusst ausgewählt. Nachhaltigkeit wird beim Modern Living groß geschrieben. Anstatt von billiger und überladener Einrichtung, werden bewusst ausgewählte, nachhaltige und qualitative Gegenstände gekauft. Ob Möbel, Böden oder Deko-Elemente, beim Modern Living werden einige wenige Elemente bewusst in Szene gesetzt. Statt einer detailreichen Fotowand setzt man bei diesem Wohnstil auf einige bewusst hervorgehobene, größere Bilder.

© vanitjan / Freepik

Ruhe und Klarheit

Naturmaterialien wie Holz, Leinen, Rattan oder Korb sorgen für einen gemütlichen, natürlichen Stil. Ruhe strahlt auch von den warmen, erdigen Naturtönen wie Grau, Beige, Weiß oder Braun aus. Gelbe, blaue und grüne Farbtupfer sind außerdem typisch für den Trend. Modern Living geht weg von schnörkeligen Möbeln und Verzierungen, die im Vintage Stil in waren, und setzt stattdessen auf gerades Design. Klare Kanten und geometrische Formen sorgen für Klarheit. Der gemütliche Look macht sich besonders im Schlaf- und Wohnzimmer gut, wo eine entspannte Atmosphäre erwünscht ist.

So stylen Sie Ihr Zuhause im Modern Living Trend

Gut geeignet ist der neue Wohntrend für all jene, die es gerne schlicht und ordentlich haben. Wer den Modern Living Trend zu sich nach Hause bringen möchte, sollte sich bei den Möbeln für minimalistisches Design und gedeckte Farben entscheiden. Am besten geeignet sind langlebige Möbel, die die Basis der Einrichtung darstellen und den Fokus bilden. Diese werden dann durch weitere Möbel aus Naturmaterialien ergänzt, was den gediegenen Look unterstützt. Zusätzlich wird der Stil mit Pflanzen und Accessoires wie bewusst gewählten Kissen und Vasen aus Naturmaterialien abgerundet. So entsteht eine gemütliche Harmonie in Ihrem Zuhause.