Ordnung, Planung, Dekoration

Aufräumen, dekorieren, planen – was für manche nach Horror klingt ist für andere ein Traum. Netflix versorgt seine Nutzer mit vielen erfolgreichen und inspirierenden Serien zum Thema Interior Design und Innenarchitektur.

Hier sind 5 der besten Netflix Serien für Interior Design Begeisterte.

1. The Home Edit

The Home Edit ist eigentlich ein eigenes Unternehmen, welches von Joanna Teplin und Clea Shearer gegründet wurde. Die beiden Frauen wohnen in Nashville und sorgen mit The Home Edit seit Jahren für aufgeräumte und organisierte Wohnräume. The Home Edit wurde 2020 auch zu einer Netflix Serie. In dieser zeigen Joanna und Clea ihre Möglichkeiten zur Organisation. Ihre Systeme basieren auf dem Prinzip der Funktionalität, jedoch bringen sie auch ihre ganz besondere Note ins Spiel – bekannt sind die zwei Freundinnen für die sorgfältig aufgeräumten Speisekammern. Wer nach Inspiration sucht ist bei The Home Edit definitiv richtig.

2. Amazing Interiors/Geniale Innenarchitektur

Amazing Interiors ist eine Serie auf Netflix, die den Fokus auf außergewöhnliche Inneneinrichtung legt. Bei dieser Serie gilt: Je ausgefallener, desto besser. Gezeigt werden Mini-Museen in der Garage, Achterbahnen im Garten und sogar riesige Aquarien im Wohnzimmer. Ein bisschen verrückt, faszinierend und vor allem genial – das ist „Amazing Interiors“.

3. Aufräumen mit Marie Kondo

Marie Kondo ist eine bekannte Japanerin, die das Aufräumen und Organisieren perfekt beherrscht. In ihrer Netflix Serie, Aufräumen mit Marie Kondo, demonstriert sie ihre „KonMari“ Methode an den verschiedensten Klienten. Egal ob großes oder kleines Chaos – Marie Kondo schafft Ordnung. Beim Ansehen dieser Serie kommt man gleich selbst in Aufräumstimmung – und das Aufräumen gelingt eben mit ihrer Methode besonders gut.

4. Instant Hotel

Instant Hotel ist eine australische Reality-TV Show mit zwei Staffeln. In dieser Serie geht es um Hausbesitzer, die ihr Zuhause in sogenannte ‚Instant Hotels‘ oder auch AirBnB’s verwandelt haben. Die Vielfalt der gezeigten Unterkünfte hat keine Grenzen und das macht diese Serie so besonders. Instant Hotel bietet Aufregung, Inspiration, Kreativität und außergewöhnliche Einrichtungsideen.

5. Stay Here

Auch Stay Here ist eine Reality-TV Show. Genevieve Gorder und Peter Lorimer helfen in dieser Serie Grund- und Hausbesitzern das Beste aus den Immobilien herauszuholen. Der Fokus liegt auf dem Empfang von Gästen und der Transformation zur Ferienwohnung beziehungsweise zum Ferienhaus. Mit viel Designtalent und einem Auge für Details werden die Wohnräume verwandelt.

Diese Serien sorgen für Inspiration! Jetzt kann es losgehen mit der Inneneinrichtung.