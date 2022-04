Kleine Kerle, große Wirkung

Ob im Kleider- oder Küchenschrank –Motten haben immer Saison. Doch löchrige Lieblingspullover oder spinnwebenartige Fäden im Müsli sind kein Schicksal! Egal, mit welcher Art man es gerade zu tun hat– Schlupfwespen helfen völlig natürlich und unbemerkt dabei, die Schädlinge loszuwerden.

Frühlingszeit ist Mottenzeit – die lästigen Schädlinge kommen meist durch das geöffnete Fenster und nisten sich zum Beispiel im Kleiderschrank ein. Klebefallen, Mottenhänger und andere herkömmliche Bekämpfungsmethoden sind meist nicht ausreichend, langwierig oder für Haustiere und Kleinkinder ungesund. Es gibt aber eine biologische, natürliche und völlig ungiftige Abhilfe – die Schlupfwespe macht Motten unschädlich und vernichtet den gesamten Befall.

Trichogramma, so die wissenschaftliche Bezeichnung, sind hoch effektiv und zuverlässig –wo sie nicht hinkommen, kommt niemand hin. Vom Wiener Unternehmen biohelp Garten & Bienen kommen die Schlupfwespen per Postdirekt nach Hause. Der Name täuscht– Schlupfwespen sind mit den uns bekannten Wespen nicht verwandt. „Trichogramma sind mit einer Größe von etwa 0,4 mms ogar praktisch unsichtbar, stechen nicht und können nur sehr eingeschränkt fliegen“, erklärt Sabine Pleininger, Geschäftsführerin von biohelp Garten & Bienen. Völlig ohne Chemie und unbedenklich für Mensch und Haustier vernichten die kleinen Kammerjägersystematisch die unhygienische Mottenpopulation. „Die natürliche Schlupfwespenkur ist außerdem vollkommen geruchsneutral“, versichert Sabine Pleininger.

© biohelp Garten & Bienen ×

Unsichtbarer Kampf im Kleiderschrank

Die Schlupfwespe sticht Motteneier an, um ihre eigenen Eier darin abzulegen – daher auch der Name. Statt einer Motte schlüpft ein weiterer Parasit, die gefräßige Made kann sich gar nicht erst entwickeln. Der Prozess dauert, bis keine Motteneier mehr zu finden sind und die Population zerstört ist. Dann können sich auch die Trichogramma nicht mehr vermehren. Die Lebensdauer einer Schlupfwespe beträgt wenige Tage bis Wochen. „Die Bekämpfung von Motten mit Schlupfwespen ist eine100% biologische, chemiefreie und hocheffektive Art, die Schädlinge vollständig loszuwerden“, erklärt Pleininger. Die unsichtbaren Insekten kommen ganz einfach per Abo auf kleinen Kärtchen ins Haus –so getaktet, dass genau dann die neue Mannschafteintrifft, wenn wieder neue Eier abgelegt wurden. Um die Motten-Population nachhaltig zu bekämpfen, ist die richtige Zyklusphase wichtig. „Darum genügt es auch nicht, die Falter allein zu bejagen“, betont Pleininger. Entsprechende Klebefallen dienen vor allem dazu, die Intensität des Befalls festzustellen.

© biohelp Garten & Bienen ×

Die nächste Motte kommt bestimmt

Wenn Motten in Wohnungen oder Häusern auftreten, waren sie nicht „schon immer da“. „Sie sind vor allem kein Zeichen mangelnder Hygiene“, beruhigt Sabine Pleininger. Vielmehr dringen sie aktiv ein oder werden heimlich mitgebracht. Während Kleidermotten meistdurch offene Fenster in Haus oder Wohnung flattern, werden Lebensmittelmotten wie die Mehl-oder Dörrobstmotte meistens mit eingekauften Lebensmitteln oder in deren Verpackungen eingeschleppt. Wichtig ist daher, schon beim ersten sichtbaren Falter Maßnahmen zur Bekämpfung einzuleiten. „Ein Falter kommt selten allein – je früher man reagiert, desto schneller und gründlicher kann die Schlupfwespe ihre Arbeit verrichten“, so Pleininger. Lieblingspullover und Lebensmittel sind gerettet – bis zur nächsten Schädlings-Invasion.

