Sommergefühle

Sonne, Strand und Meer – ein Traum der für viele nur einmal im Jahr stattfindet. Mit diesen Deko-Tipps können sie das Sommerfeeling ganz einfach bei Ihnen einziehen lassen.

Wer noch ein paar Mitbringsel aus dem letzten Strandurlaub zu Hause rumliegen hat oder noch nicht wahrhaben möchte, dass bald der Herbst vor der Tür steht, kann mit diesen Deko-Ideen seine eigenen vier Wände zum maritimen Urlaubsparadies umgestalten.

Die Farben des maritimen Looks

Im maritimen Einrichtungsstil dominieren die Farben Blau und Weiß. Die beiden Farben gehen auf die Kleidung der Matrosen im 18. Jahrhundert zurück und sind deshalb unverzichtbar für diesen Stil. Das kühle Blau erzeugt ein Gefühl der Ruhe und Entspannung. Weiß hingegen wirkt je nach Schattierung mal elegant, mal klärend, mal zart. Für etwas Abwechslung und Spannung können Akzente in Kupfer oder coolem Schwarz gesetzt werden, aber auch schlichte Naturtöne wie Beige, Sand und Creme dürfen hier nicht fehlen.

© GettyImages ×

Maritime Motive

Nicht nur mit der maritimen Farbgebung, sondern auch mit den typischen Motiven des Meeres lässt sich das Urlaubsfeeling in die eigenen vier Wände holen: Prints mit Fischen, Möwen, Schiffen, Leuchttürme und Anker erwecken den maritimen Flair erst richtig. Beliebt sind diese Motive auf Textilien, zum Beispiel Kissen, Tüchern oder in Form eines Gemäldes. Ein weiteres sehr beliebtes Motiv ist das Zwiebelmuster. Dieses Muster enthält keine Zwiebel, wie der Name vermuten lässt, sondern Blumen, Früchte und Zweige in verschiedensten Blau- und Weißtönen.

© GettyImages ×

Porzellan

Neben Textilien mit maritimen Motiven sind auch Deko-Artikel aus Porzellan ein Highlight des Sommer-Looks. Blau-Weiß bemalte Vasen, Teller oder Dosen setzen schöne Akzente und runden den maritimen Look perfekt ab. Bei weiß-blauer Porzellan-Deko darf das Zwiebelmuster auf keinen Fall fehlen. Besonders auf Porzellan-Tellern, die auch gerne als Wanddeko aufgehängt werden, spielt das Zwiebelmuster eine große Rolle.

Wohnaccessoires direkt vom Meer

Mit Fundstücke aus dem letzten Urlaub kann der maritime Look noch zusätzlich aufgewertet werden: Taue Netze, Schwämme, Sand und natürlich Muscheln, arrangiert in Schalen oder Terrarien, sind tolle Hingucker aus der Natur! Um den maritimen Wohnstil trotzdem modern und frisch wirken zu lassen, sollten grelle Farben wie Sonnengelb oder ein saftiges Grün kombiniert werden. Mit einzelnen, modernen Wohnaccessoires können Kontraste geschaffen werden, die den maritimen Look erst spannend machen.