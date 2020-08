Nachdem das Wohnzimmer das Zentrum unseres Zuhauses ist, sollte man sich hier besonders wohlfühlen können. Doch welcher Wohnstil passt zu Ihnen?

Ob als Rückzugsort, zum Chillen vor dem Fernseher, als Kinderspielecke oder als gemütlichen Aufenthaltsort mit Gästen, das Wohnzimmer muss oft viele Zwecke erfüllen. Bei der Einrichtung müssen daher einige Ansprüche berücksichtigt werden, denn der Raum muss gemütlich und praktisch sein und vor allem dem persönlichen Stil gerecht werden.

Individueller Touch

Mehr als jeder andere Raum sollte das Wohnzimmer dem individuellen Stil entsprechen und eine Repräsentation einer selbst sein. Ob modern und simple, bunt und verspielt oder klassisch, der Stil muss gefallen und es sich ein roter Faden durch den Raum ziehen.

Wenn ein Wohnzimmer, das Herz der Wohnung, eingerichtet werden muss, stellen sich erst einmal die Fragen: Was gefällt mir eigentlich? Wie finde ich den passenden Stil?

Den eigenen Stil finden

Den persönlichen Stil zu bestimmen ist oft gar nicht so einfach. Um sich einen allgemeinen Überblick zu verschaffen, der zeigt was gefällt, sollte man erstmal einen Blick in den eigenen Kleiderschrank werfen. Was sind Ihre Vorlieben für Muster und Farben. Lieblingsteile geben einen ungefähren Richtwert welche Stilrichtung zur Person passt.

Wohlfühlfarben bestimmen

Farben beeinflussen die Stimmung und die Wirkung von Räumen. Die Farben der Textilien, Möbel und Wände wirken sich unterschiedlich auf das Wohlbefinden aus. Nicht jeder empfindet die selben Farben als angenehm. Farbpaletten und Muster helfen bei der Bestimmung der Wohlfühlfarbe.

Inspirationen sammeln

Zur Inspiration für den passenden Wohnstil können zahlreiche Medien herangezogen werden. Das Internet wimmelt nur so von Wohnungsideen. Inspirieren lassen kann man sich auf Blogs, bei Influencern, auf den Webseiten von Einrichtungshäusern und auf Social Media. Besonders Pinterest bietet eine immense Inspirationsquelle. Auch Prospekte oder Magazine eignen sich bestens um Ideen zu sammeln.

Welche Stile sind im Trend?

Nach eingehender Recherche und Stilfindung sollte man sich auf den passenden Stil festlegen. Zur Inspiration haben wir einige angesagte Wohnstile für Ihr Wohnzimmer zusammengefasst.

Wohnzimmer im Boho Stil

© Curology

Unperfekt, unkonventionell und natürlich ist der früher als Hippie Chic bezeichnete Stil, der einen rasanten Aufschwung erlebt. Nachdem das "Bohemian" Living früher Rebellen und Künstlern zugeschrieben war, ist der Stil mittlerweile im Interior Bereich etabliert. Der Style lebt von viel Deko und farbigen Stoffen sowie dem Einfluss fremder Kulturen. Fransige Kissen, Teppiche, Decken und Deko zeichnen den Einrichtungsstil aus. Die dominierenden Farben sind Erdtöne wie Beige, Braun oder Kaki, welche von fröhlicheren strahlenden Farben wie Gelb oder Türkis aufgemischt werden. Bei der Möbelwahl sind eher kleinere Möbelstücke aus Holz oder Rattan, die nicht zu geradlinig sind, gefragt. Zum Einsatz kommen Vintage-Elemente gemischt mit orientalischen und natürlichen Einflüssen. Ein Wohnzimmer im Boho Stil könnte beispielsweise mit einem Sofa aus Rattan, einem kleinen Sitzhocker und der typisch fransigen Deko gestylt werden.

Modernes Wohnzimmer

© Erika Wittlieb

Ein moderner Wohnstil ist passend für alle, die ihr Wohnzimmer übersichtlich und simpel mögen. Der Stil zeichnet sich aus durch geordnete Formen und Farben und dezente Deko. Die Möbel sollten geradlinig und unaufdringlich sein, wobei der Erhalt von möglichst viel Freifläche angestrebt wird. Unruhige Muster sollten vermieden werden, Farbtupfer sind jedoch erlaubt. Die Materialien wie Holz oder Beton sollen Eleganz ausstrahlen. Bespielsweise könnte eine graue Couch mit gläsernem Couchtisch und einem bunten Kissen als Farbtupfer kombiniert werden.

Landhausstil Wohnzimmer

© Erika Wittlieb

Wer es gern gemütlich hat, sollte auf den Landhausstil im Wohnzimmer setzen. Der Landhausstil zeichnet sich durch einen Mix aus rustikalen Elementen mit stylischen Accessoires aus. Weiß und zarte Pastellfarben sind typisch für den Stil. Hellblau eignet sich beispielsweise bestens als Wandfarbe und für Deko. Die typischen weißen Holzmöbel machen den Landhausstil aus. Kissen, Decken und Teppiche sorgen für den gemütlichen Flair.