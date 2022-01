Jedes Jahr kürt das amerikanische Farbinstitut Pantone die Trendfarbe für das kommende Jahr. 2022 darf sich die extra kreierte Farbe „Very Peri“ über diese Auszeichnung freuen.

Der warme blasslila Blauton steht für Hoffnung und Kreativität und soll erweiterte Horizonte und Dynamik verkörpern. Gleich mehrere Gründe also, warum der hippe Lilaton auch in Ihrer Einrichtung einen Platz finden sollte. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die neue Trendfarbe ganz einfach in Ihre vier Wände holen!

Möbelstücke für neue Impulse

Wer im neuen Jahr frischen Wind braucht und keine Scheu hat sich neu einzurichten, der macht mit neuen Möbelstücken im „Very Peri“- Stil alles richtig. Die lila Farbe fällt auf, hat dennoch einen weichen sympathischen Charakter und ist perfekt geeignet für elegante Polsterstühle oder Sofas. Um sich etwas heranzutasten, kann auch ein Teppich in der Trendfarbe seinen Platz finden, um aus einem langweiligen Flur im Handumdrehen einen absoluten Hingucker zu machen.

Dekoobjekte in Lilatönen

Es muss ja nicht gleich ein ganz neues Sofa sein, auch mit verschiedenen Dekoartikeln peppen Sie Ihr Zuhause auf und sorgen für eine kreative Atmosphäre. Vasen, Geschirr oder Kerzen in Very Peri sind Eyecatcher und dürfen im kommenden Jahr in der Wohnung aller Interior- Begeisterten auf keinen Fall fehlen!

Gemütliche Textilien

Ganz einfach Farbe in Ihre Zimmer bekommen Sie mit Textilien. Kissen auf dem Sofa, Handtücher im Bad und Bettwäsche in der Trendfarbe Very Peri oder davon inspirierten Lilablautönen bringen Lebendigkeit in Ihr Zuhause, ohne zu aufdringlich zu sein.

Wanddeko für dezente Farbklekse

Man muss nicht gleich eine ganze Wand streichen, um mit dem Trend zu gehen. Wer Very Peri an seinen Wänden haben mag, der kann zu Bilderrahmen oder Spiegeln in Lilatönen greifen. Auf charmante Weise wird so in neuer Farbe dekoriert und der Raum erstrahlt in neuem angesagten Look.

Very Peri eignet sich perfekt, um das neue Jahr energetisch und auffällig zu starten. Egal ob ganz mutig oder doch etwas zurückhaltender: Mit verschiedenen Möbelstücken und Dekoobjekten wird Ihr Zuhause ganz schnell zu einem Very Peri- Traum!