Die Sofawahl

Das Sofa ist das Herz eines Wohnzimmers. Umso schwerer fällt die Entscheidung beim Sofa-Kauf.

Heutzutage erfüllt ein Sofa verschiedene Funktionen: Es dient beispielsweise als Treffpunkt für die ganze Familie, als gemütlicher Platz für ein Nickerchen oder als Wohlfühloase für einen schönen Filmabend. Dementsprechend spielt das Sofa eine wichtige Rolle in unserem Alltag. Wir zeigen, welche Faktoren beim Sofa-Kauf relevant sind.

Größe

Die Größe eines Sofas ist wohl der wichtigste Faktor, den Sie beim Kauf beachten sollten.

Sie sollten sich folgende Fragen stellen:

Passt das Sofa in das gewünschte Zimmer?

Wie viele Leute können darauf Platz nehmen?

Kann ich das Sofa problemlos in meine Wohnung transportieren?

Generell sollte die Sofa-Größe an die Raumgröße angepasst sein. Des Weiteren raten wir bei hohen Decken auf hohe Sitzlehnen zu achten.

Bezug

Das Bezugsmaterial ist ebenfalls von enormer Wichtigkeit. Falls Sie Kinder oder Haustiere haben, sollten Sie auf robustes und langlebiges Material setzen. Von Vorteil sind auch abnehmbare Bezüge, die sich einfach waschen und reinigen lassen.

Höhe

Die Höhe des Sofas bestimmt sich am besten an der Höhe des Couchtisches und an der Höhe des Fernsehers. Gerade für ältere Menschen sind niedrige Sofas nicht ratsam, da das Aufstehen schwer fallen könnte.

Polsterung

Die Polsterung eines Sofas sorgt für den richtigen Komfort und besteht in den meisten Fällen entweder aus Schaumstoff, Federkern oder beidem. Mal abgesehen von der erwartbaren Qualität der unterschiedlichen Polsterungen, spielt der gefühlte Komfort eine wesentlich wichtigere Rolle. Am besten Sie probieren das Sofa im Laden aus und setzen sich für einige Minuten hin.

