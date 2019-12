Dafür setzt sich der FSG ein

Arbeitszeit

Auf der einen Seite belasten lange Arbeitszeiten die Gesundheit von ArbeitnehmerInnen immer mehr. Auf der anderen Seite kommen andere mit ihrem Einkommen aus Teilzeitbeschäftigungen kaum noch über die Runden. Durch innovative Arbeitsmodelle könnte die Arbeitszeit besser verteilt und bei vollem Lohnausgleich generell verkürzt werden.

ArbeitnehmerInnenschutz

Bestimmungen zum ArbeitsnehmerInnenschutz sind zwar für Unternehmen oft mit bürokratischem Aufwand verbunden, das darf jedoch kein Grund sein, sie aufzuweichen und so die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gefährden. Zusätzlich müssen die Bestimmungen immer wieder an die sich schnell verändernde Arbeitswelt angepasst werden.

Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit und Armutsgefährdung liegen eng beieinander. Daher brauchen beschäftigungslose Menschen eine echte Unterstützung bei der Arbeitssuche und intensive Betreuung durch das AMS. Gleichzeitig muss ihre Existenz durch höheres Arbeitslosengeld und längere Bezugsdauer gesichert sein. Da Bildung immer noch der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit ist, müssen gleiche Bildungschancen für alle Kinder garantiert sein.

Gleichstellung

Nach wie vor existieren Benachteiligungen für Frauen. Es ist daher weiterhin notwendig, ungleiche Entlohnung aufgrund des Geschlechts zu bekämpfen. Aber auch andere sachlich unbegründete Unterschiede in der Arbeitswelt müssen beseitigt werden. Lohntransparenz, Frauenförderungsprogramme und mehr Kinderbetreuungsplätze sind nur einige der notwendigen Maßnahmen, um die Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt zu erreichen.

Steuergerechtigkeit

Um unseren sozialen Wohlfahrtsstaat auch in Zeiten der Digitalisierung finanzieren zu können, braucht es neue Konzepte. Der Faktor Arbeit muss weiter entlastet werden, stattdessen brauchen wir höhere Vermögens- und gerechtere Gewinnsteuern. Nur so sind gesellschaftlicher Zusammenhalt und sozialer Frieden gewährleistet.

Lohnpolitik

In Österreich handeln die Sozialpartner die Kollektivverträge der einzelnen Branchen aus. Dieses System muss erhalten bleiben und darf nicht durch einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn ersetzt werden. Lohn- und Sozialdumping muss wirksam bestraft werden.

Wohnen

Immobilienpreise und Mieten sind in den letzten Jahren deutlich stärker gestiegen als die Einkommen. Die Bundesregierung muss leistbares Wohnen unbedingt fördern und ermöglichen.

Soziale Sicherheit

Die Pflichtversicherung gewährleistet die soziale Absicherung der Menschen in Österreich. Das Prinzip ihrer solidarischen Finanzierung muss aufrecht bleiben, um auch sozial Schwächere im Fall von Krankheit und im Alter angemessen abzusichern. Die Gesundheitsversorgung muss öffentliche Aufgabe bleiben und für alle zur Verfügung stehen, unabhängig von deren finanziellen Mitteln. Auch das Pensionssystem muss öffentlich bleiben und weiterhin im Umlageverfahren finanziert werden.

Das vollständige FSG-Programm für soziale Gerechtigkeit zum Download gibt es HIER: