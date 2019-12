Ohne Gewerkschaft keine Betriebsräte

Es waren die Gewerkschaften, die schon Anfang des letzten Jahrhunderts forderten, dass auch ArbeitnehmerInnen ein Recht auf Mitsprache in den Betrieben haben. – Eine Forderung, die 1919 im Betriebsratsgesetz verankert wurde. Seither sind die Betriebsräte eine Art „Gewerkschaft im Betrieb“.

Dabei müssen Betriebsräte nicht prinzipiell mit einer Gewerkschaft in Verbindung stehen. Allerdings hat eine solche Verbindung große Vorteile: Die jeweilige Gewerkschaft hilft zum Beispiel schon bei der Gründung des Betriebsrats, unterstützt auch später mit rechtlichen Informationen und Weiterbildungen und bietet bei Problemen Rückendeckung. Im Bedarfsfall steht die Gewerkschaft sogar als Kampforganisation im Hintergrund, die auch zum Streik aufrufen kann, wenn es zu keiner Lösung kommt.

Umgekehrt hat die Gewerkschaft auf der gesamtpolitischen Ebene umso mehr Einfluss, je mehr Mitglieder sie auf Betriebsebene hat. Und das wirkt sich wiederum auf alle Arbeitnehmer aus: Denn die Gewerkschaften sind Teil der Sozialpartnerschaft und somit ein wesentlicher Player in der österreichischen Politik. Einmal im Jahr sitzen sie mit am Verhandlungstisch, wenn es um die Kollektivverträge geht. Je mehr Mitglieder die Gewerkschaften hinter sich haben, desto stärker ist auch ihre Position in diesen Verhandlungen.

Mehr: Sind Betriebsräte noch zeitgemäß? Interview mit ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian